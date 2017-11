Medalii mondiale vizate de Loredana Toma

« Alte stiri din categoria Sport

Botoşăneanca Loredana Toma este principala speranţă a României la o medalie la Campionatele Mondiale de Haltere pentru seniori, care vor avea loc la Anaheim (Statele Unite), în perioada 28 noiembrie - 5 decembrie. La această concluzie a ajuns preşedintele Federaţiei Române de Haltere (FRH), Nicu Vlad. Loredana Toma va concura la categoria 63 de kilograme. „Şanse importante la medalii avem la feminin. Toma este în cărţi şi sper să facă un concurs bun care să ne bucure pe toţi. Parametrii o duc în direcţia asta, antrenamentele merg bine, acum aşteptăm să vedem ce se întâmplă. Ea a câştigat Europenele şi la tineret, şi la seniori. Concurenţa va veni cel mai probabil de la sportivele din Taiwan şi poate Thailanda. Ştiu că poate unii vor spune că noi avem un avantaj că lipsesc anumite ţări care sunt suspendate, cum este China şi Rusia. Dar nu e chiar un avantaj, pentru că, de exemplu, pe rusoaice Toma le-a bătut la Europene. Deci nu va fi mai simplu deloc din acest punct de vedere”, a afirmat Nicu Vlad.

Din lotul feminin mai face parte o altă sportivă care a fost formată la CS Botoşani. Este vorba de Mădălina-Bianca Molie, care va concura la categoria 58 de kilograme. Din lot trebuia să facă parte şi Andreea Aanei (categoria +90 de kilograme), numai că botoşăneanca a acuzat nişte accidentări şi va fi lăsată acasă, delegaţia României urmând să fie de doar şase sportivi. „Aanei are ceva la spate, dar şi la genunchi. Dacă era aptă 100% ea avea şanse să se lupte pentru medalie, dar nefiind, am decis să nu mai facă deplasarea. În plus şi pregătirea ei din ultima perioadă a scârţâit, ca să spun aşa. E mai bine să nu rişte nimic pentru a fi la parametri maximi în martie anul viitor, la Europene”, a adăugat şeful FRH.

Ultima medalie obţinută de România la Campionatele Mondiale datează din 2011, când Roxana Cocoş a câştigat bronzul la stilul aruncat. De asemenea, ultimul titlu mondial (la total) a fost adus României de Valeriu Calancea la ediţia din 2003.