Viitorul s-a împiedicat la Voluntari

În ultimul meci al etapei a XVIII-a a Ligii I, FC Voluntari şi Viitorul Constanţa s-au anihilat reciproc, partida încheindu-se 0-0. Meciul dintre deţinătoarea Cupei şi a Supercupei României şi campioana en-titre a ţării de pe Stadionul „Anghel Iordănescu” a fost unul foarte aprig, cu multe intrări peste limita regulamentului, centralul George Găman fiind nevoit să arate numai puţin de nouă cartonaşe galbene şi unul roşu, cel eliminat pentru cumul de cartonaşe fiind George Ţucudean.

Claudiu Niculescu, antrenorul principal al FC Voluntari, s-a declarat mulţumit de jocul pe care elevii săi l-au prestat în remiza, 0-0 de pe teren propriu cu Viitorul Constanţa. „Echitabil rezultatul, am avut o primă repriză bună, am avut şi două, trei situaţii de a marca. Încă n-am văzut faza golului anual, am avut centrări, în faţa porţii din păcate n-am reuşit să marcăm. După eliminare jocul s-a închis, au jucat în propria treime şi au încercat să iasă pe contraatac, au şi reuşit de câteva ori, nu am reuşit să-i desfacem, un rezultat echitabil, un punct care nu ne-a ajutat foarte mult în clasament, dar până la urmă e un punct în faţa celei mai bune echipe din campionat în acest moment... Atâta timp cât şanse sunt matematice, ne luptăm pentru play-off, chiar dacă nu acesta este obiectivul nostru”, a declarat Claudiu Niculescu.

La rândul său, Hagi a spus că rezultatul este unul echitabil. „Cred că este un rezultat echitabil. Cu toate că fiecare echipă a avut momente bune, în care putea să marcheze, dar s-a terminat cum a început, 0-0. Am suferit, trebuie să ştii să suferi. Am luptat, încep meciurile grele. Ştiam că au o echipă tare, o echipă organizată. Puteam să marcăm şi noi, am greşit la ultima pasă, dar asta este, suntem mulţumiţi”, a conchis Gică Hagi.

În urma remizei, Viitorul şi-a consolidat locul 5 în Liga I, având 30 de puncte în timp ce ilfovenii se află pe locul 10 cu 21 de puncte, fiind la şapte puncte de Astra, echipă aflată pe locul 6, ultimul care asigură prezenţa în play-off.