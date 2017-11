Botoşănence premiate pentru aurul de la Mondiale

« Alte stiri din categoria Sport

Miercuri seară, la Ateneul Român, a avut loc Gala Asociaţiei Presei Sportive (APS) cu ocazia împlinirii a 90 de ani de la înfiinţare. Cu acest prilej au fost premiaţi mari campioni ai României de-a lungul anilor, performerii acestui an, dar şi unii jurnalişti. Printre cei premiaţi s-au aflat şi două botoşănence. Este vorba de Viviana Bejinariu şi Adelina Boguş, componentele bărcii de 8+1 a României, care a câştigat în acest an toate finalele în care a luat startul. „Într-adevăr a fost un an cum nu a mai fost de mult timp. Parcă fiecare rezultat a venit cu scopul de a încuraja, dar şi de a afirma că suntem cele mai bune. Lăsând la o parte detaliile tehnice, muncă asiduă, sacrificiu şi spiritul de echipă, puterea se află în noi, trebuie doar să vrem cu adevărat să o descoperim. Deci secretul nu e tocmai un secret”, declara Adelina Boguş într-un interviu acordat „Monitorului de Botoşani”, după ce a devenit campioană mondială la 8+1 în cursa de la Sarasota (SUA).

Pe lângă cele două botoşănene, din barca de 8+1, care în acest an a câştigat Cupa mondială, aurul la Europene şi Mondiale, au mai făcut parte: Ioana Vrînceanu, Mihaela Petrilă, Iuliana Popa, Mădălina Bereş, Denisa Tîlvescu, Laura Oprea şi Daniela Druncea. Ele, alături de echipajul de dublu vâsle (Ionela-Livia Lehaci şi Gianina-Elena Beleagă), Simona Halep, Elizabeta Samara, Alina Vuc, dar şi de foşti mari campioni precum Gheorghe Hagi, Ion Ţiriac sau Valeria Răcilă au primit trofee, diplome şi medalii în cadrul Galei APS.

Colanul de Aur pentru Cristian Ţopescu

Tot în cadrul evenimentului de la Ateneul Român, comentatorul TV Cristian Ţopescu a primit distincţia „Colanul de Aur” din partea Comitetului Olimpic şi Sportiv Român (COSR). „Este un moment special şi o mare onoare să acord azi o distincţie unui om deosebit. În calitate de preşedinte al Comitetului Olimpic şi Sportiv Român ofer cea mai înaltă distincţie, «Colanul de Aur», comentatorului sportiv Cristian Ţopescu”, a declarat preşedintele COSR, Mihai Covaliu.

La rândul său, Cristian Ţopescu a afirmat: „Comitetul Olimpic şi Sportiv Român mi-a oferit această distincţie pentru cele 13 ediţii ale Jocurilor Olimpice pe care am avut ocazia să le comentez la Televiziunea Română. Îmi face plăcere, de asemenea, să menţionez că am făcut parte din COSR în cea mai bună perioadă a sa, mă refer la Jocurile Olimpice de la Sidney 2000 şi Atena 2004”.

La Gala Asociaţiei Presei Sportive, care s-a desfăşurat la Ateneul Român, au mai participat printre alţii Ivan Patzaichin, Ilie Năstase, Horia Tecău, Elisabeta Lipă, Gabriela Szabo şi Octavian Morariu.