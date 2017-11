Derby pentru play-off

« Alte stiri din categoria Sport

FC Botoşani va lupta în această seară, de la ora 20:45, pe „Municipal”, cu CS „U” Craiova pentru a face pasul decisiv spre play-off-ul Ligii I. O eventuală victorie a elevilor lui Costel Enache, care înainte acestui jos se află pe locul 4 în Liga I, cu 32 de puncte, ar face ca aceştia să ia o opţiune decisivă la accederea în premieră în play-off. Cu un succes, botoşănenii ar acumula 35 de puncte şi ar veni la doar un punct în spatele oltenilor care sunt pe locul 3.

Mihai Roman, unul dintre cei mai experimentaţi jucători din lotul lui Costel Enache a recunoscut că în acest moment pla-yoff-ul este mai aproape ca oricând de FC Botoşani şi a spus că în eventualitatea unui succes contra oltenilor în această etapă, gruparea locală va fi 80% în play-off. „Va fi un meci dificil. Craiova este pe val, joacă bine, are jucători de viteză, jucători buni. Noi ne bazăm pe forţa grupului pe încrederea care o avem din ultimele rezultate şi cred că va fi un meci frumos. Eu cred că dacă învingem Craiova, în proporţie de 80% avem şanse să prindem play-off. La noi cel mai important este că suntem un grup unit şi asta se vede pe teren. În tur am avut destul de multe ocazii şi aveam puterea de a scoate un rezultat bun, însă nu a fost să fie. Am încredere în mine la fiecare meci şi dacă marchez este şi mai bine. Am marcat cu Timişoara şi cred că băieţii îmi vor face un cadou cu Craiova (n.r. - ziua sa a fost pe 16 noiembrie)”, a declarat Mihai Roman.

Pentru meciul din această seară, Costel Enache nu va putea miza pe serviciile lui Andrei Burcă, suspendat din cauza cumulului cartonaşelor galbene. Este de aşteptat ca tehnicianul să mizeze pe formula: Cobrea - Unguruşan, Miron, Fl. Plămadă, Muşat - Bordeianu, Tincu - M. Roman, Moruţan, Buş - Popa.

Intrarea generală la acest meci capital pentru FC Botoşani este de 25 de lei, tichetele putând fi achiziţionate de suporteri de la casele de bilete, începând cu ora 9:00 şi până la ora de start a partidei.

