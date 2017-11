Halep, subiect de contradicţii între Ţiriac şi Năstase

« Alte stiri din categoria Sport

Fostul tenisman Ilie Năstase a declarat, la Gala APS, că jucătoarea Simona Halep, numărul 1 în clasamentul WTA, ar merita titlul de sportivul anului 2017 în România. „Cred că Simona Halep este sportivul anului 2017. După rezultatele şi anul pe care l-a avut, cu siguranţă merită”, a spus Năstase.

De aceeaşi părere este şi Horia Tecău. „Simona Halep e cap de listă prin faptul că a ajuns numărul 1 mondial. Ea a arătat tuturor că venind dintr-un oraş mai mic poţi ajunge numărul 1 în lume dacă munceşti foarte mult şi îţi doreşti să faci performanţă”, a declarat cel mai bun tenisman de dublu român.

În schimb, Ion Ţiriac, un apropiat al Simonei Halep, nu este mişcat de faptul că românca va termina acest an pe primul loc în clasamentul WTA. Fostul tenismen a spus despre Halep că nu este sigur de faptul că este cea mai bună sportivă din România. „Nu ştiu dacă Halep este cea mai bună sportivă a României, dar e de departe cea mai populară româncă din cauza sportului pe care îl practică”, a afirmat Ţiriac.

Cu toate acestea, jucătoarea consideră că 2017 a fost de departe cel mai bun an din cariera sa de până acum. „2017 a fost cel mai bun an pentru mine de departe. Dar în acelaşi timp şi cel mai greu. Am trecut prin momente emoţionale dificile, însă şi foarte frumoase când am ajuns pe locul 1. A fost un an frumos şi sper să vină alţii şi mai frumoşi în continuare”, a conchis Halep.