Jucătorii nu au uitat că în tur au pierdut cu un gol din offside

Elevii lui Costel Enache nu au uitat meciul tur şi vor să-şi ia revanşa având în vedere condiţiile în care au pierdut în Oltenia, unde au avut parte de un arbitraj potrivnic, Craiova învingând graţie unui gol din offside, botoşănenilor fiindu-le refuzat şi un penalty. „Întâlnim o echipă care cred eu că are cea mai bună ofensivă. În tur am pierdut cu 1-0 dintr-un gol din offside. Avem de luat o revanşă. Dacă vom reuşi să jucăm cum am jucat a doua repriză la Timişoara, cred că o să câştigăm. Burcă e un jucător important, dar eu când am lipsit la CFR, a intrat Plămadă şi a făcut un meci excelent. Toţi trei fundaşii suntem de valori apropiate şi nu cred că o să se vadă. Fac un apel către publicul din Botoşani să vină în număr mare la stadion şi să ne susţină. Dacă ne împing de la spate, avem mai multe şanse. Dacă reuşim să obţinem trei puncte, în mare parte suntem în play-off. Suntem conştienţi de importanţa acestui meci. Contează viitorul nostru în acest joc”, a declarat George Miron.

Meciul din această seară va fi condus de o brigadă de Liga Campionilor condusă de Ovidiu Haţegan, care va fi ajutată de Octavian Şovre şi Sebastian Gheorghe. Arbitru de rezervă va fi Robert Dumitru. Octavian Şovre a făcut parte şi din brigada condusă de István Kovács, care a arbitrat meciul tur, dar cel care a greşit la golul marcat din offside a fost celălalt asistent, Alexandru Cerei.