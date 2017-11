Starea sportului, deplânsă de marii campioni

« Alte stiri din categoria Sport

Ilie Năstase şi Ion Ţiriac au deplâns starea în care se află sportul românesc. Fostul preşedinte al COSR, Ion Ţiriac, a declarat, la Gala APS, că sportul românesc „stă extraordinar de rău” şi că acum toţi trebuie „să ne gândim cu tristeţe unde am fost şi unde suntem”. „De la 30 de medalii la Jocurile Olimpice în 20 de ani am ajuns la trei medalii (n.r. - cinci medalii la JO 2016). Vina e a noastră, a celor care am condus şi conducem sportul românesc pentru că nu am reuşit să îi convingem pe cei care ne conduc să investească în sport şi în sănătate”, a spus fostul tenisman.

Ţiriac este de părere că nici tenisului românesc nu-i merge bine, chiar dacă Halep a terminat anul pe primul loc. „Tenisul românesc nu merge bine. Ar merge bine dacă am avea şi la băieţi zece sportivi în primii 200 în lume. Dar acolo stăm foarte prost”, a adăugat el.

La rândul său, Ilie Năstase a afirmat că statul român ar trebui să facă mai mult pentru sport. „Nu sunt supărat pe cei de la MTS (n.r. - Ministerul Tineretului şi Sportului), eu sunt supărat în general, pentru că nu se face nimic pentru sport. Statul trebuie să facă, ministerul dacă nu are bani cum să facă? Am văzut că în provincie s-au descurcat mai bine, s-au făcut stadioane acolo, săli frumoase cum e cea de la Cluj. Bucureştiul a rămas în urmă, deşi e Capitala. M-am săturat de atâtea certuri pentru Arenele BNR, mă îmbolnăvesc. Să mă cert mereu cu guvernatorul BNR, ce să fac?”, a adăugat Năstase.

Acesta a fost completat de Ion Ţiriac, care a precizat că nu a primit niciun răspuns la petiţia trimisă către Guvernul României pentru reincluderea Arenelor BNR în circuitul sportiv. „Nu am noutăţi despre Arenele BNR. Au trecut cele 30 de zile de când noi am semnat acea petiţie, dar nu am primit niciun răspuns de la niciun organism al statului. Aşa că vom merge la tribunal aşa cum am zis atunci”, a spus fostul tenisman.

Pe 10 octombrie, mai mulţi foşti şi actuali jucători de tenis, printre care se numără Ion Ţiriac, Ilie Năstase şi Simona Halep au făcut o petiţie către Guvernul României pentru reincluderea Arenelor BNR în circuitul sportiv, mai exact pentru transferul bazei din administrarea BNR către statul român, pentru a putea fi modernizată şi folosită.