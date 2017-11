FCSB se repliază după eşecul din Liga Europa

« Alte stiri din categoria Sport

FCSB a pierdut, 0-2, duelul cu Plzeň din etapa a V-a a grupelor Ligii Europa, iar la finalul duelului antrenorul Nicolae Dică a făcut o scurtă analiză a echipei sale. Tehnicianul „roş-albaştrilor” a recunoscut că principalele probleme ale formaţiei sale au venit în benzi. „Am avut probleme pe benzi, mereu cei de la Plzeň au reuşit să fie doi contra unu şi au avut superioritate. De acolo au venit marile noastre probleme. În zona centrală nu am reuşit să câştigăm duelurile aeriene şi am avut foarte mari probleme”, a precizat Dică în cadrul unei conferinţe de presă.

Dică e optimist că echipa sa va termina grupa pe primul loc. În ultima etapă, FCSB joacă pe propriul teren în faţa elveţienilor de la Lugano. „În continuare suntem pe primul loc şi avem şanse mari să terminăm pe această poziţie dacă vom câştiga meciul de acasă din ultima etapă”, a precizat antrenorul „roş-albaştrilor”.

FCSB a înregistrat două înfrângeri în ultimele două partide, însă „roş-albaştrii” nu intră în panică. „Deocamdată nu am pierdut nimic. În campionat suntem pe 2, la două puncte în spatele liderului CFR Cluj, iar în Liga Europa suntem în continuare pe primul loc. Nu este OK pentru un club ca Steaua să aibă două înfrângeri consecutive, dar eu am încredere că vom reuşi să câştigăm meciul următor”, e încrezător Dică.

Pentru FCSB urmează meciul din etapa a XIX-a a Ligii I, cu Astra. Dică e liniştit, înainte de meciul din campionat. „Meciul cu Astra este unul important. Antrenez jucători cu caractere puternice, nu s-a întâmplat nimic. Suntem pe primul loc în Europa, pe locul al doilea în campionat”, a mai spus antrenorul „roş-albaştrilor”.

Şi Gigi Becali îi cere echipei să se concentreze asupra campionatului. „Normal că e obligatorie victoria cu Astra. Nu ne mai permitem să facem vreun pas greşit. Vreau să intrăm în play-off cu un avans de două-trei puncte după înjumătăţire, ca să excludem un eventual ghinion. Dacă intrăm aşa în play-off şi câştigăm cu CFR şi Craiova în primele etape, suntem campioni. Dacă nu baţi acum pe Astra, când mai sunt puţine meciuri, nu mai ai pretenţii de echipă mare, pretenţii la titlu”, a declarat Becali.