Sânmărtean visează să lupte la titlu cu FC Voluntari

Fotbalistul Lucian Sânmărtean a declarat, ieri, în cadrul conferinţei de presă în care a fost prezentat oficial la FC Voluntari, că i-ar plăcea să se califice în play-off cu noua sa echipă şi apoi să intre în lupta pentru titlu.

În vârstă de 37 de ani, mijlocaşul a semnat un contract valabil până în vara anului 2018 cu gruparea ilfoveană. „Am ales Voluntari pentru că aici e un mediu propice pentru mine. Îmi oferă posibilitatea de a reveni după atâta amar de vreme în care nu am jucat... Iar în al doilea rând, aici sunt foarte aproape de fetiţa mea, mă duc în fiecare zi după antrenament să o văd. Iar ăsta e un aspect foarte important pentru mine... Mi-ar plăcea foarte mult să intru cu Voluntari în play-off. Iar de acolo să ne putem bate pentru titlu”, a spus jucătorul.

Acesta a refuzat oferta clubului Dinamo pentru că acolo ar fi fost sub presiune la fiecare meci. „Am vrut o echipă fără presiune, să nu stea toată lumea cu lupa pe mine şi să aibă câte ceva de spus. Eu la Voluntari am o altă linişte decât la Dinamo, de exemplu. Când am avut prima discuţie cu Adi Mutu (n.r. - fostul director general al FC Dinamo), i-am spus că nu mai vreau să fiu expus, pentru că eu ştiu ce a fost la Steaua (n.r. - FCSB). La Dinamo eram mereu expus, dar aici am linişte şi sper să ajut echipa”, a explicat Sânmărtean.

Fostul jucător al grupării saudite Al-Taawoun a menţionat că încă nu este în forma sa maximă. Mijlocaşul Lucian Sânmărtean, care va purta la FC Voluntari tricoul cu numărul 17, a mai jucat de-a lungul carierei sale la Gloria Bistriţa, Panathinaikos Atena, Utrecht, SC Vaslui, FCSB, Al Ittihad Jeddah, Pandurii Târgu Jiu şi Al-Taawoun.