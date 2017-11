Enache îşi laudă jucătorii

« Alte stiri din categoria Sport

Costel Enache, antrenorul principal al FC Botoşani, a declarat după victoria, scor 1-0, contra CS „U” Craiova că este mai fericit ca oricând pentru victorie. Tehnicianul revelaţiei Ligii I şi-a lăudat jucătorii pentru prestaţia avută, dar mai ales pentru „inteligenţa tactică” cu care au pus în practică strategia pentru acest meci. „Pot spune că sunt fericit, bucuros, împlinit profesional. Rar mi se întâmplă să trăiesc momente din astea în care echipa acţionează exact la ceea ce gândesc eu. Am văzut la jucătorii mei că au aplicat lucrurile pe care le-am discutat la pregătirea meciului. Pe zi ce trece, descopăr că am un grup foarte inteligent din punct de vedere tactic. Vorbim de o victorie foarte importantă, poate nu conştientizaţi. Gândiţi-vă la cele două echipe, cele două cluburi, investiţii, nivel, lot. Am făcut un meci defensiv foarte bun. Nu am ascuns că momentul defensiv este cel care ne preocupă foarte mult. E vorba de disciplină, responsabilitate şi foarte multă muncă”, a declarat Costel Enache.

Tehnicianul a spus că în repriza a doua nu le-a cerut elevilor săi să facă pasul înapoi. „Nu le-am cerut să facă pasul înapoi, dar e clar că adversarul a avut calitate, au venit cu schimbări foarte bune, ofensiv. Burlacu, Roman, jucători cu calitate, forţă, viteză. Au creat o presiune suplimentară şi am ajuns să ne apărăm un pic mai jos, dar nu din construcţie au venit ocaziile lor, ci din mingi aruncate în careu. Ne-au descurcat foarte bine, bravo jucătorilor”, a adăugat tehnicianul FC Botoşani.

De remarcat a fost evoluţia de excepţie a lui Mihai Roman, experimentatul mijlocaş al FC Botoşani fiind pe tot terenul şi fiind aproape în trei rânduri de a puncta pe tabela de marcaj, şuturile sale fiind blocate de Calancea. Avertizat cu galben în acest meci, Roman va fi suspendat pentru cumul de cartonaşe cu Chiajna, runda viitoare, al fel ca şi Bogdan Unguruşan, un alt titular al lui Costel Enache.

În urma victoriei de vineri seară, FC Botoşani a ajuns la 35 de puncte şi s-a apropiat la doar un punct de echipa pregătită de Devis Mangia, care a ratat şansa de a se apropia de CFR Cluj şi FCSB, primele două clasate în Liga I.