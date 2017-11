Mangia, mulţumit de joc

« Alte stiri din categoria Sport

Devis Mangia, antrenorul principal al CS „U” Craiova, s-a declarat mulţumit de jocul elevilor săi, în ciuda înfrângerii.

„A fost un meci echilibrat, rezultatul putea să fie altul dar deja trebuie să ne gândim la următorul meci. Rezultatul a fost datorat unui şut de la distanţă, întâmplător, şi a faptului că nu am reuşit să concretizăm dintre oportunităţile create. Echipa a răspuns, a făcut un meci bun. Ne-am creat ocazii de gol. Nu sunt îngrijorat din acest punct de vedere. Ceea ce mi-a displăcut a fost că n-am concretizat nicio ocazie. A fost o partidă dură. Noi suntem o echipă tehnică care preferă să joace fotbal. Într-adevăr jocul dur îşi poate spune cuvântul, dar noi preferăm să jucăm fotbal”, a declarat Devis Mangia.

Tehnicianul italian de pe banca oltenilor nu a acuzat faptul că echipa sa a avut ceva probleme cu deplasarea pentru acest meci ajungând la Botoşani doar cu câteva ore înainte de startul partidei.

În schimb, jucătorii au digerat greu înfrângerea. „Este o înfrângere care mă doare pe mine, personal, cred că şi pe colegii mei. Noi nu am venit aici să luăm un punct, am venit să luăm toate cele trei puncte. Am vorbit înaintea partide că ei joacă foarte tare la început, sunt foarte agresivi, apoi a venit şi golul marcat de Miron, care a complicat şi mai mult jocul. Nu mai contează că acum meciul s-a terminat, prima repriză a fost a lor, noi ne-am trezit prea târziu. Acesta e jocul lor, agresivi, au stat foarte bine în teren, la noi a fost, aşa... o zăpăceală, am încercat să jucăm cu minge lungă, ceea ce nu e bine pentru că noi suntem jucători mici în atac. E dureros că niciodată nu am reuşit să învingem aici, am amintiri neplăcute din cauza asta”, a declarat Alexandru Băluţă.