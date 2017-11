Ardelenii au renunţat la Olimpiu Moruţan

« Alte stiri din categoria Sport

În altă ordine de idei, preşedintele CFR Cluj a anunţat că ardelenii au renunţat la intenţia de a-l achiziţiona pe Olimpiu Moruţan. „Îl lăsăm la Steaua. Nu depinde de noi. Nu ştiu nimic, dar nouă ne-a scăzut interesul, am avut un interes, dar după ne-am recalculat şi am regândit transferurile. Am urmărit şi alţi jucători şi suntem acoperiţi. La jucătorii U21 suntem acoperiţi”, a mai spus Iuliu Mureşan.

Reacţia ardelenilor vine la puţin timp după ce Gigi Becali a anunţat că Olimpiu Moruţan este ca şi luat de FCSB pentru 700.000 de euro, informaţie dezminţită însă de reprezentanţii FC Botoşani.

Cornel Şfaiţer nu s-a arătat afectat de faptul că CFR Cluj a anunţat că se retrage din cursa pentru Moruţan şi a spus că telefoanele sună în fiecare zi, ofertele curgând pentru jucător. „Am spus că m-aş bucura ca Olimpiu Moruţan să rămână în fotbalul românesc la o echipă o puternică pentru că el va ajuta foarte mult fotbalul românesc, dar nici vorbă să plece pe 700.000 de euro. E o sumă mică. Oferte sunt pentru el şi nu sunt puţine deloc, atât din ţară, cât şi din străinătate, însă, în acest moment, nu vom lua nicio decizie. Nici noi nu suntem disperaţi să-l vindem, şi nici el nu e disperat să plece. Vom vedea în iarnă ce va fi şi împreună vom alege oferta cea mai bună atât pentru noi, cât şi pentru el”, a declarat Şfaiţer.