Enache s-a supărat pe jucători

FC Botoşani a fost de nerecunoscut la Chiajna unde a pierdut la scor de neprezentare, scor 3-0 (1-0), meciul din etapa a XX-a a Ligii I cu Concordia.

Echipa lui Costel Enache au fost doar o umbră a formaţiei care în acest sezon a uimit lumea fotbalului românesc, botoşănenii având un parcurs de excepţie în acest sezon, fiind pe locul 4 în Liga I cu 35 de puncte şi calificaţi în sferturile de finală ale Cupei Românie, competiţie din care au eliminat liderul la zi al Ligii I, CFR Cluj şi campioana en-titre a ţării, Viitorul Constanţa.

Iordanianul Thaer Bawab a deschis scorul în minutul 40 după o acţiune personală de toată frumuseţea în care a trecut practic printre Sebastian Chitoşca şi George Miron, învingându-l pe Alberto Cobrea cu şut la colţul lung.

La finalul confruntării Costel Enache , antrenorul principal al FC Botoşani, a ţinut să-i laude pe ilfoveni pentru prestaţia avută şi a recunoscut că felul în care elevii săi au cedat ostilităţile l-au deranjat. „Nu e problemă că am pierdut, problema e cum am făcut-o. Ne-am abătut de la tot ce-am demonstrat până acum, fluctuaţia a fost mult prea mare faţă de ce am arătat. Trebuie felicitat şi adversarul, Concordia a făcut un meci foarte bun. Nu am reuşit să ne capacităm, am avut meciuri foarte grele în cursul săptămânii, cu Craiova şi Viitorul, iar reculul a fost foarte puternic. Este deranjant totuşi că am pierdut într-o asemenea manieră, dar era normal să vină şi un asemenea accident, pentru că eu sper că azi a fost un accident. O să ne luptăm în continuare pentru play-off, dar şi pentru Cupă, acolo unde suntem aproape de linia finală”, a declarat Enache.

Reuşita ilfovenilor din meciul de sâmbătă a fost pe deplin meritată. În prima repriză, doar intervenţiile lui Alberto Cobrea, la şutul lui Bumba şi al lui Cristescu, au făcut ca scorul să fie de doar 1-0.

Goalkeeperul FC Botoşani nu a mai avut ce face la cinci minute după pauză, când Cristescu a majorat avantajul ilfovenilor. Scorul final al confruntării avea să fie stabilit de Bud. Intrat în teren în locul lui Pena în minutul 73, acesta a marcat la capătul unui contraatac purtat în minutul 88.

După această înfrângere, FC Botoşani a rămas pe locul 4 în Liga I cu 35 de puncte. Următorul meci al grupării locale în Liga I va fi duminică, 10 decembrie, de la ora 20:45, pe „Municipal”, contra celor de la FCSB.