Început perfect pentru handbaliste

Naţionala feminină de handbal a României a obţinut a doua sa victorie în Grupa A a Campionatului Mondial din Germania, 31-28 (14-14) cu Slovenia, ieri, la Trier, transmite Agerpres.

„Tricolorele” au reuşit să învingă formaţia care a produs prima surpriză a competiţiei, 24-23 cu vicecampioana olimpică Franţa, favorita grupei.

Slovenia a început foarte bine meciul şi a condus cu 5-1 şi 6-2, având în prima repriză chiar şi avantaj de cinci goluri, 11-6 şi 12-7. La 13-10 pentru slovene, România a reuşit o serie de trei goluri la rând şi a restabilit egalitatea, 13-13, rezultatul la pauză fiind şi el tot egal, 14-14.

România a dominat partea secundă, în care Slovenia nu a mai condus deloc pe tabelă. Echipa antrenată de spaniolul Ambros Martin a avut mult timp avantaj de unu-două goluri. Finalul a fost unul dramatic, după ce s-a restabilit egalitatea, 26-26. România a marcat de două ori la rând (28-26), slovenele au redus din diferenţă (28-27), dar România a mărit ecartul la trei goluri (30-27), tranşând soarta partidei, câştigată cu 31-28.

Cristina Neagu, cu 11 goluri, a fost cea mai bună jucătoare a echipei noastre.

Martin Ambros: „Am crezut în puterile noastre”

Martin Ambros, antrenorul naţionalei României de handbal feminin, şi jucătoarea Eliza Buceschi au comentat succesul cu Slovenia, scor 31-28. Au explicat ce s-a întâmplat în prima repriză, când adversarele au condus mult timp. „Am o inimă puternică. Am câştigat şi cu inima azi (n.r. - ieri). Meciul a fost dificil, ştiam că ele vor începe bine meciul, dar echipa a reacţionat bine după ce a fost condusă. Am crezut în puterile noastre şi am reuşit să ne impunem. Din nou au reuşit să înscrie multe goluri, ne-au pus mari probleme în prima repriză, au trimis mult pe spaţiul porţii, deloc în afara cadrului porţii.

A trebuit să ne impunem prin valoarea jucătoarelor noastre. Nu doar Cristina Neagu a fost foarte bună, şi celelalte jucătoare au făcut un joc foarte bun. Aceasta este o echipă cu spirit, fiecare îşi ştie rolul, jucăm ca o echipă adevărată. Avem o zi de pauză. Avem timp să ne gândim la acest meci cu Spania. Acest rezultat e important, nu decisiv, tocmai de asta trebuie să o luăm meci cu meci”, a zis Martin Ambros pentru TV Telekom Sport.

Eliza Buceschi, una dintre cele mai bune jucătoare ale României a recunoscut că echipa a „început mai slab şi eu, şi echipa, dar nu am cedat niciun minut”. „E bine că la final a ieşit totul cum am plănuit. Apărarea nu a funcţionat bine, nu am reuşit să o anihilăm pe Ana Gros. Ieri (n.r. - sâmbătă, în meciul cu Franţa) a făcut acelaşi lucru. Ne aşteptam să aibă o evoluţie bună, dar nu am putut să o blocăm. Dar în a doua parte am scos-o din joc şi au mers bine lucrurile” , a declarat Eliza Buceschi.

După 29-17 cu Paraguay, România ocupă primul loc în clasamentul grupei.

Astăzi va fi zi de pauză în Grupa A, iar mâine sunt programate partidele Slovenia - Angola, Franţa - Paraguay şi România - Spania. Primele patru clasate se califică în optimile de finală.