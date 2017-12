Alexandru Dedu, mulţumit de rezultatele handbalistelor

« Alte stiri din categoria Sport

Preşedintele Federaţiei Române de Handbal (FRH), Alexandru Dedu, s-a declarat foarte mulţumit de cele două victorii obţinute de naţionala feminină a României în Grupa A a Campionatului Mondial din Germania (29-17 cu Paraguay şi 31-28 cu Slovenia), care ne deschid uşa către optimi, dar meciurile cu adevărat grele abia acum vor urma.

Dedu a susţinut că nu a avut emoţii în meciul de duminică cu Slovenia: „Deşi am fost conduşi cu cinci goluri, nu am avut niciodată senzaţia că vom pierde. De ce? Din atitudinea echipei în general şi din lipsa de grimase de pe faţa fetelor. Am văzut zâmbete în teren şi un lucru pe care Ambros Martin l-a evidenţiat la final este faptul că indiferent de scor echipa a avut acelaşi ritm constant, diesel. Au fost câteva greşeli, absolut normale până la un moment dat, dar ele şi-au jucat aceeaşi partitură care le-a fost transmisă şi asta mi-a dat un sentiment de linişte. Sunt foarte mulţumit de rezultatele echipei naţionale până în momentul de faţă. Cred că am luat o opţiune serioasă de a ieşi din grupă, dar cred că ne aşteaptă meciuri grele”.

Fostul pivot a avut cuvinte de laudă la adresa Sloveniei şi mai ales a tehnicianului, Uros Bregar: „Mi-a fost teamă la meciul cu Slovenia, pentru că la meciul său cu Franţa am văzut o echipă foarte solidă, o echipă a Sloveniei foarte bine aşezată în teren, foarte bine pregătită, iar antrenorul lor mi-a atras foarte tare atenţia şi îi voi urmări cariera. Am văzut echipa Sloveniei foarte bine aşezată în atac, cu resurse, cu calităţile fiecărei jucătoare foarte bine puse în valoare, dar cel mai mult mi-a plăcut partea de apărare. Am văzut în meciul cu Franţa şi în cel de ieri (n.r. - duminică) patru sau cinci sisteme de apărare la o echipă de fete. Este un lucru foarte rar şi foarte bine făcută acea apărare. Dacă poarta le-ar fi mers ca în primul meci cu Franţa, problemele noastre ar fi fost şi mai mari. Eu cred că Slovenia nu şi-a spus ultimul cuvânt la acest Campionat Mondial”.

Echipa României este într-o fază de reconstrucţie şi acesta este motivul în care jucătoare experimentate şi în formă, precum Iulia Curea (CSM Bucureşti), au fost lăsate acasă, deşi aportul lor ar fi fost util la acest Mondial. „Şi Cristina Vărzaru ar fi putut să joace 10 minute fără probleme, şi Aurelia Brădeanu, mai sunt alte exemple. Dar am o întrebare retorică. Dacă la început de ciclu olimpic nu ai puterea sau nu eşti în stare să aşezi o echipă pentru viitor, atunci când? În sânul unei echipe se întâmplă foarte multe lucruri pe care publicul nu le cunoaşte. E strict decizia antrenorului principal şi a staff-ului apropo de strategia pe care o urmăreşte, a target-ului care i s-a dat. Iulia Curea, ca şi formă, joacă nemaipomenit, mai sunt câteva fete care cu siguranţă ar fi fost un plus pentru România acolo, dar nu sunt prezente la Campionatul Mondial. Să ne focusăm pe ce avem şi pe obiectivele pe care ni le-am stabilit”, a mai spus Dedu.

Ieri a fost zi de pauză în Grupa A de la CM 2017, iar astăzi sunt programate partidele Slovenia - Angola, Franţa - Paraguay şi România - Spania.