Cristina Neagu e alarmată de apărare

Cristina Neagu, cea mai bună jucătoare a lumii, s-a declarat mulţumită de cele două succese obţinute de naţionala României, însă a ţinut să tragă un semnal de alarmă. „Am început cum ne doream, cu două victorii. De duminică, să spunem, a început greul, am simţit atmosfera unui Campionat Mondial, pentru că la meciul cu Paraguay, un adversar mai slab cotat, deşi am încercat să păstrăm concentrarea până la final, nu am putut să simţim tensiunea unui meci tare", a spus Cristina Neagu.

Pentru naţionala noastră urmează duelul cu reprezentativa iberică, unul în care apărarea va trebui să meargă mult mai bine decât în confruntarea cu Slovenia dacă vrem să câştigăm. „Acum ne aşteaptă un meci foarte greu contra Spaniei, este echipa cu care ne-am tot împărţit victoriile în ultimii ani, cunoaştem stilul ăsta de joc foarte rapid, cu jucătoarele care se aruncă în culoar. Dacă mă gândesc însă la meciul cu Slovenia, când am primit 28 de goluri, e alarmant. Trebuie să avem o apărare mult mai bună că să câştigăm împotriva Spaniei”, a mai precizat căpitanul naţionalei.