Interes pentru mai mulţi jucători

« Alte stiri din categoria Sport

Cornel Şfaiţer, preşedintele FC Botoşani, a declarat că se bucură mult că, în urma parcursului pe care echipa l-a avut în acest sezon, mai mulţi jucători au stârnit interesul cluburilor din ţară şi din străinătate.

În ultimele zile s-a vorbit de un interes al celor de la Sparta Praga pentru fundaşul central Andrei Burcă. „Ne bucură că nu numai Moruţan stârneşte interesul. S-au vehiculat numele lui Mihai Bordeianu, George Miron, Andrei Burcă, dar nu putem să destabilizăm lotul. Vom fi atenţi, pentru că vom avea un 2018 la fel de greu, mai ales începutul. Ne bucură interesul, ne bucură că Steaua, un club mare, doreşte să achiziţioneze jucători de valoare şi e singurul club din România care poate plăti. La Botoşani toţi jucătorii sunt de vânzare, dar nu oricum. Aţi văzut că mereu am analizat atent ofertele şi chiar am refuzat dacă nu au fost pe placul nostru. Haideţi să discutăm după 15 decembrie, să treacă aceste jocuri importante. Noi suntem o echipă solidă, care are mari şanse la play-off. Nu putem lăsa jucătorii să plece aşa uşor”, a declarat președintele FC Botoşani.