Budescu, jucătorul anului

Constantin Budescu a fost desemnat jucătorul anului 2017 în cadrul Galei Fotbalului Românesc, eveniment care a avut loc, luni seara, în cadrul Bucharest Fashion Week. Budescu a declarat că este o onoare să primească titlul de cel mai bun jucător al anului 2017, precizând că s-a văzut munca pe care a depus-o în fiecare zi pe teren. „Mă simt foarte bine, este o onoare să primesc titlul de cel mai bun fotbalist. Munca pe care o depun în fiecare zi s-a văzut şi mă bucur că am câştigat acest premiu. Sper ca pe viitor să fac aceleaşi lucruri bune. Mă motivează aceste premii. Sperăm să câştigăm titlul, dar este devreme să vorbim despre asta. Mai sunt multe meciuri de jucat, urmează play-off-ul unde cu siguranţă toate echipele care se califică vor avea şanse la titlu”, a spus Budescu.

Mijlocaşul speră ca formaţia sa să câştige meciul cu FC Lugano, programat, mâine, pe Arena Naţională din Bucureşti, pentru a încheia pe primul loc în Grupa G a Ligii Europa. „Sperăm să obţinem o victorie şi să terminăm grupa pe primul loc. Am fost de la început pe primul loc şi ar fi păcat să pierdem prima poziţie chiar acum. Eu sunt suspendat din păcate pentru acest meci, dar sper să marcheze unul dintre colegii mei şi să câştigăm. Iar în primăvară toate echipele vor fi puternice, nu am un adversar preferat. Nu vom avea un meci uşor”, a menţionat Constantin Budescu.

Revelaţia anului vine din Oltenia

Fotbalistul cu cea mai spectaculoasă ascensiune în acest an a fost desemnat Alexandru Băluţă. „A fost un an greu, dar în acelaşi timp un an reuşit. Am avut parte de multe realizări pentru că am muncit foarte mult. Pentru mine este cel mai bun an de cât sunt în Liga I. Vreau să continui pe aceeaşi linie pentru că mai am multe de demonstrat”, a spus Băluţă, care a subliniat că vrea să rămână la CS „U” Craiova până va pleca în străinătate: „Vreau să plec în străinătate, pentru că numai acolo voi vedea ce pot cu adevărat. Mi-aş dori să evoluez în Spania, îmi place campionatul de acolo”. Băluţă speră să aducă în acest an titlul în Bănie. „Suntem în cărţi pentru titlu, dar mai sunt multe meciuri până la final. Eu zic însă că avem puterea să câştigăm titlul. Până acum lupta este strânsă, totul se va decide în play-off”, a conchis mijlocaşul cu cu cea mai spectaculoasă ascensiune.

În cadrul galei, Gheorghe Hagi, tehnician care a câştigat titlul cu Viitorul Constanţa, în ediţia 2016-2017 a Ligii I, a fost declarat antrenorul anului.

FC Botoşani a avut şi ea doi nominalizaţi, Costel Enache la titlul de „antrenorul cu cea mai spectaculoasă ascensiune” şi Cornel Şfaiţer la titlul de „conducătorul de club al anului”. Din păcate, niciunul dintre ei nu s-a impus la categoria la care a fost nominalizat.

Premiile Galei Fotbalului Românesc

Jucătorul anului: Constantin Budescu

Portarul anului: Ciprian Tătăruşanu

Fundaşul anului: Romario Benzar

Mijlocaşul anului: Constantin Budescu

Atacantul anului: George Ţucudean

Antrenorul anului: Gheorghe Hagi

Conducătorul de club al anului: Cristian Bivolaru

Fotbalistul cu cea mai spectaculoasă ascensiune: Alexandru Băluţă

Antrenorul cu cea mai spectaculoasă ascensiune: Claudiu Niculescu

Revelaţia anului: Dennis Man

Stranierul anului: Harlem Gnohere

Arbitrul anului: Ovidiu Haţegan

Premiu de excelenţă pentru întreaga activitate: Cornel Dinu

Premiu de excelenţă pentru întreaga activitate: Mircea Sandu

Premiu de excelenţă pentru întreaga activitate: Sorin Cârţu

Premiu de excelenţă pentru întreaga activitate: Ioan Danciu

Premiu special: Ana Maria Popescu

Premiu special: Ministerul Tineretului şi Sportului