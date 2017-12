Ionuţ Popa îşi critică dur jucătorii

« Alte stiri din categoria Sport

Ionuţ Popa, antrenorul principal al formaţiei ACS Poli Timişoara, a pus tunurile pe elevii săi la finalul remizei de pe teren propriu, 1-1 cu Gaz Metan Mediaş, rezultat care îi scoate pe bănăţeni definitiv din calculele pentru play-off-ul Ligii I. Tehicianul bănăţenilor a spus că elevii săi i-au mărturisit că au fost obosiţi după meciul din Cupa României cu FCSB, motiv pentru care nu au reuşit să se ridice la pretenţiile sale. „Am avut discuţie cu jucătorii, ei au spus că sunt obosiţi după meciul cu Steaua. Au fost şi problemele financiare, cam asta s-a întâmplat vineri, nu ceea ce a apărut în presă că jucătorii au făcut grevă. Am pierdut două puncte. De fiecare dată am condus şi am pierdut, aşa s-a întâmplat şi în acest meci. Jocul a fost unul urât şi telespectatorii n-au avut ce să vadă. Nu înţeleg de ce se programează meciuri acum, pe astfel de terenuri. Mă deranjează şi unii jucători de-ai mei, au evoluţii de cascadorii râsului. L-am schimbat pe Creţu pentru că nu voiam să ia roşu. I-am zis că o să fie provocat, înainte de startul meciului”, a declarat Ionuţ Popa.

În urma remizei cu Gaz Metan Mediaş, scor 1-1, ACS Poli Timişoara a rămas pe locul 9 în Liga I cu 25 de puncte, bănăţenii fiind la şase puncte de locurile 5 şi 6 ocupate de cei de la Viitorul şi Astra Giurgiu.

Următorul meci al bănăţenilor va avea loc sâmbătă, 9 decembrie, de la ora 20:00, în Gruia, cu CFR Cluj, în timp ce ultimul joc al anului pentru trupa lui Ionuţ Popa va avea loc pe 18 decembrie, pe teren propriu, de la ora 20:00, cu Dinamo.