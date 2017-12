Karolina Pliskova, regina aşilor

« Alte stiri din categoria Sport

Karolina Pliskova (Cehia) este jucătoarea cu cei mai mulţi aşi reuşiţi în 2017 în circuitul profesionist feminin de tenis, 452, potrivit clasamentului publicat pe site-ul WTA şi citat de Agerpres.

Karolina Pliskova, fost lider mondial în 2017, a fost însă destul de departe de recordul pe care l-a stabilit în 2016, cu 530 de aşi, când doborât performanţa reuşită tot de ea în 2015, 517 aşi. Karolina Pliskova a reuşit cei 452 de aşi în 69 de meciuri, fiind urmată de germanca Julia Goerges, cu 412 de aşi în 68 de meciuri, şi de sora Karolinei, Kristyna Pliskova, cu 372 de aşi în 45 de meciuri.

Karolina a reuşit cei mai mulţi aşi într-un singur meci din 2017, 21, într-o partidă contra slovacei Dominika Cibulkova, la Doha, dar sora sa geamănă Kristyna deţine recordul de aşi într-un meci, stabilit în turul al doilea la Australian Open în 2016, cu 31 de aşi contra Monicăi Puig (Porto Rico).

Fosta lideră mondială a declarat pentru WTA că în copilărie nu era aşa înaltă şi nici nu avea putere, motiv pentru care serviciul nu a fost punctul ei forte în turneele de juniori. Dar, de-a lungul anilor, a lucrat la serviciu. „Evident, am ştiut că voi fi mai înaltă decât majoritatea, iar atunci când eşti puţin mai înalt ai toate şansele de a servi bine. Am exersat serviciul ore întregi la antrenament şi încercam ca şi loviturile să le execut , precum serviciul pentru avea şansa de a închide mai repede punctele”, a mai declarat Karolina Pliskova. Cehoaica este conştientă de importanţa primului serviciu, dar mai ales al aşilor. „Uneori e greu să serveşti aşi. Ceea ce este important este să am un prim serviciu bun, pentru ca să pot închide repede punctul cu forehand-ul. Dacă am un procentaj de 50% spre 60%, atunci simt că am mai multe şanse să câştig meciul”, a mai spus cel de al 23-lea lider mondial.

Cea mai bună medie din circuit o are britanica Naomi Brady, cu 9,59 aşi pe meci, urmată de Kristyna Pliskova, 8,27, şi Karolina Pliskova, 6,55, etc.

Cei mai mulţi aşi în 2017

1. Karolina Pliskova (Cehia): 452 (69 meciuri)

2. Julia Goerges (Germania): 412 (68 meciuri)

3. Kristyna Pliskova (Cehia): 372 (45 meciuri)

4. Carolina Garcia (Franţa): 354 (70 meciuri)

5. Lucie Safarova (Cehia): 323 (53 meciuri)

6. Kristina Mladenovic (Franţa): 268 (61 meciuri)

7. CoCo Vandeweghe (SUA): 250 (47 meciuri)

8. Kiki Bertens (Olanda): 243 (54 meciuri)

9. Johanna Konta (Marea Britanie): 241 (52 meciuri)

10. Caroline Wozniacki (Danemarca): 217 (81 meciuri)

*) jucătoare care au minimum 15 meciuri pe tablouri principale

Medie de aşi pe meci

1. Naomi Broady (Marea Britanie): 9,59 aşi (17 meciuri)

2. Kristyna Pliskova (Cehia): 8,27 (45 de meciuri)

3. Karolina Pliskova (Cehia): 6,55 (69 meciuri)

4. Lucie Safarova (Cehia): 6,09 (53 meciuri)

5. Julia Goerges (Germania): 6,06 (68 meciuri)

6. Maria Şarapova (Rusia): 5,64 (22 meciuri)

7. Petra Kvitova (Cehia): 5,57 (28 meciuri)

8. CoCo Vandeweghe (SUA): 5,32 (47 meciuri)

9. Alison van Uytvanck (Belgia): 5,26 (15 meciuri)

10. Caroline Garcia (Franţa): 5,06 (70 meciuri)

*) jucătoare care au minimum 15 meciuri pe tablouri principale

Meciuri cu cel puţin 10 aşi

1. Kristyna Pliskova: 15

2. Karolina Pliskova: 13

3. Naomi Broady: 11

4. Julia Goerges: 8

5. Lucie Safarova: 7