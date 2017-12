Public chemat în ajutor la meciul cu FCSB

« Alte stiri din categoria Sport

Cornel Şfaiţer, preşedintele de onoare al FC Botoşani, a declarat că este foarte important ca publicul să fie aproape de echipa locală la acest meci extrem de important, meci care ar putea rezolva în cazul unui succes botoşănean ecuaţia prezenţei grupării pregătite de Costel Enache în play-off.

„Ar fi ceva de vis să învingem acum FCSB pentru prima dată în istorie. Ştim cu toţii că nu am bătut niciodată FCSB de când am promovat în Liga I şi acum este momentul ideal pentru o victorie. Cum se spune, toate au un început, iar eu îmi doresc să spargem gheaţa în meciul de duminică. De regulă doar ştiţi că sunt echilibrat şi rezervat în declaraţii, dar cu o victorie în acest meci, am fi 99% în play-off. Este un meci cât un campionat pentru noi! De fapt aş putea spune că e finala campionatului pentru FC Botoşani. Am fost la băieţi şi le-am transmis să uite de accidentul de la Chiajna, pentru că asta a fost acolo, nimic mai mult, un simplu accident, un duş rece. Sper că au înţeles mesajul meu şi vor etala acelaşi fotbal consistent şi vor reuşi acelaşi joc bun care ne-au adus 35 de puncte în clasament”, a declarat Şfaiţer.

Preşedintele de onoare al FC Botoşani susţine că cererea de bilete este mare şi este convins că meciul se va juca cu casa închisă şi a făcut apel la suporterii botoşăneni ca duminică să-i poarte pe elevii lui Costel Enache spre victorie. „Când suporterii au fost alături de băieţi din primul până în ultimul minut, echipa i-a răsplătit şi cu joc bun şi cu rezultat pe măsură. Am convingerea că dacă suporterii vor fi aproape de băieţi, la finalul meciului ne vom bucura cu toţii pentru prima victorie contra FCSB”, a adăugat Şfaiţer.

De altfel, conducerea FC Botoşani a pus în vânzare bilete pentru meciul pe care trupa pregătită de Costel Enache îl va susţine duminică, 10 decembrie, de la ora 20:00, contra FCSB, pe „Municipal”. Biletele la acest meci au preţul de 30 de lei la peluze, 40 de lei la tribune şi 50 de lei la tribuna I, sector B (n.r. - sectorul acoperit).

Suporterii pot achiziţiona biletele după următorul program: miercuri şi joi între orele 9:00-13:00, vineri între orele 9:00-13:00 şi 15:00-17:00, sâmbătă între 9:00 -13:00 şi duminică, în ziua meciului între 11:00 şi 21:00.