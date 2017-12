Roberta Vinci, la final de carieră

« Alte stiri din categoria Sport

Italianca Roberta Vinci, finalista US Open din 2015 la simplu şi fost lider la dublu feminin, se va retrage din activitate după turneul de la Roma de anul viitor, în luna mai. „Am decis să continui, dar nu pentru un an întreg. Îmi voi încheia cariera la Foro Italico (unde are loc turneul de la Roma) şi îmi voi lua rămas bun de la tenis în mijlocul sezonului. Reflectez de o lungă perioadă la acest lucru”, a declarat Vinci, care va împlini 35 de ani în luna februarie, pentru cotidianul sportiv „La Gazzetta dello Sport”.

Italianca, ajunsă pe locul 117 în clasamentul WTA, a ocupat poziţia a şaptea la simplu cu 10 titluri în circuit.

Dar la dublu, Roberta Vinci a deţinut poziţia de lider mondial din octombrie 2012 până în februarie 2014, apoi din 2014 şi până în aprilie 2015, cu 25 de titluri în circuit, dintre care cinci de Mare Şlem (Roland-Garros şi US Open în 2012, Openul Australiei în 2013, Openul Australiei şi Wimbledon în 2014), făcând pereche cu compatrioata sa Sara Errani.