Arbitraj video introdus şi în Liga I

Liga Profesionistă de Fotbal (LPF) a anunţat ieri că arbitrajul video va fi implementat începând cu sezonul 2018-2019 în Liga I, costurile pentru a pune în practică acest sistem ridicându-se la o sumă ce variază între 600.000 şi 1,5 milioane de euro.

Vicepreşedintele LPF, Robert Pongracz, a declarat, într-o conferinţă de presă, că 13 din cei 14 preşedinţi de cluburi au votat în Adunare Generală pentru implementarea arbitrajului video.

„În Adunarea Generală s-a discutat azi (n.r. - ieri) despre arbitrajul video pentru că acest lucru este de actualitate acum în multe campionate. Acest sistem va fi în Regulile Jocului începând cu martie 2018, deci va fi acreditat după această dată. De aceea, azi (n.r. - ieri), Adunarea Generală a decis cu 13 voturi pentru şi o abţinere să se implementeze arbitrajul video în Liga I. Urmează acum să stabilim metodele de finanţare”, a declarat Robert Pongracz.

La rândul său, preşedintele Gino Iorgulescu a menţionat că LPF va testa arbitrajul video într-un meci din play-off-ul Ligii I. „Costul de implementare a acestui sistem depinde de aparatură, dar şi de alte lucruri, pentru că sunt doi arbitri în plus, doi operatori video în plus... Noi am făcut calcule cu nişte specialişti autohtoni şi a ieşit undeva la 600.000-700.000 de euro, dar suma poate ajunge şi la 1,5 milioane de euro. Noi o să încercăm însă să alegem varianta mai ieftină. Implementarea va fi la toate meciurile, deci din campionatul următor se va putea face la toate meciurile din Liga I. Dar vrem ca măcar în play-off să avem arbitraj video la un meci să vedem cum funcţionează”, a declarat Gino Iorgulescu.