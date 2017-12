Încredere maximă în Moruţan şi Roman

« Alte stiri din categoria Sport

După ce zilele trecute a declarat că „are un alt tip de umor” când a auzit că Gigi Becali îşi doreşte jucători de la FC Botoşani înaintea confruntării directe de duminică, tehnicianul Costel Enache a declarat că nu-şi face niciun gel de probleme în privinţa lui Olimpiu Moruţan şi Mihai Roman, ofertaţi de latifundiarul din Pipera înaintea meciului de duminică.

Antrenorul FC Botoşani a spus că cei doi jucători sunt 100% capacitaţi pentru meciul de duminică. „Roman şi Moruţan sunt doi jucători cu un echilibru mental mult peste media a ceea ce am întâlnit în campionatul nostru. Sunt doi oameni care nu se lasă prea uşor influenţaţi. Olimpiu are o experienţă mare din acest punct de vedere, iar Mihai are o experienţă mare şi a trecut prin multe medii şi nu cred că lucrurile din culise îl demotivează”, a declarat Costel Enache.