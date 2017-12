George Cosac: 2017 e cel mai bun an din istoria Federaţiei de Tenis

« Alte stiri din categoria Sport

Preşedintele FRT, George Cosac, a declarat, sâmbătă seara, că în ansamblu 2017 este cel mai bun an din istoria Federaţiei Române de Tenis, ţinând cont în special de rezultatele obţinute de Simona Halep, numărul 1 mondial. „Poate fi considerat cel mai bun an ca şi performanţe. Sigur, în perioada ’73 Ilie Năstase era pe primul loc, însă nu mai ştiu exact care erau cele mai mari performanţe... însă cred că în ansamblu 2017 este cel mai bun an din istoria Federaţiei Române de Tenis. Dacă în ultima perioadă ne-am obişnuit cu performanţele Simonei Halep, ale Irinei Begu, Monicăi Niculescu sau Soranei Cîrstea, iată că anul acesta a venit din urmă cu rezultate de excepţie Mihaela Buzărnescu. La masculin, după rezultatele lui Horia Tecău şi Florin Mergea, iată că la simplu Marius Copil a intrat anul acesta în top 100. Dar ce e important e că avem doi debutanţi la echipa de Cupa Davis, Nicolae Frunză şi Bogdan Borza, doi tineri care au un potenţial deosebit”, a spus Cosac.

Întrebat dacă Simona Halep ar putea intra în programul Samurai 2020 pentru JO de la Tokyo, Cosac a răspuns: „Simona este o posibilă câştigătoare a unei medalii la Jocurile Olimpice de la Tokyo. În mod normal ar trebui să intre în programul Samurai. Toţi sportivii cu şanse la medalii vor intra în programul acesta. Este bine însă că după foarte mulţi ani COSR se apleacă şi asupra tenisului. În ultimii doi ani sportivii noştri au reuşit să primească burse de la COSR şi e normal, pentru că şi tenisul a contribuit la prestigiul ţării noastre peste hotare”.