Halep, jucătoarea de tenis a anului

« Alte stiri din categoria Sport

Simona Halep, numărul 1 în clasamentul mondial, a fost desemnată, sâmbătă seara, cea mai bună jucătoare de tenis din România în 2017 în cadrul galei anuale organizate de Federaţia Română de Tenis (FRT). Deşi nu a putut fi prezent la eveniment, Horia Tecău, câştigătorul turneului US Open la dublu, a fost premiat pentru cea mai bună performanţă masculină la dublu în 2017.

„A fost un an foarte, foarte frumos pentru mine, nu am de ce să mă plâng. Chiar dacă a fost cel mai greu, a fost în acelaşi timp şi cel mai frumos an. Mă bucur că am putut să ajung pe locul 1. E tot ce mi-am dorit, sper să fie bine şi de acum încolo. Nu ştiu cât de greu va fi să mă menţin pe primul loc. În ianuarie voi lua startul ca lider mondial. Dar sper să fiu relaxată, să mă gândesc numai la ce am de făcut şi nu la presiunea pe care o să o simt. Pentru că o să fie presiune. Trebuie numai să mă bucur şi să muncesc şi mai mult de acum încolo. Serena Williams va reveni (n.r. - în circuitul WTA), da, credeam acest lucru şi cu siguranţă va fi la fel de bună”, a spus ea.

Halep a menţionat că Garbiñe Muguruza, desemnată de ITF jucătoarea anului 2017, merita acest titlu. „Nu am fost surprinsă pentru că din punctul meu de vedere merită. A câştigat un Mare Şlem şi alte câteva turnee. Este meritul ei şi dacă ei au decis aşa, aşa trebuia să fie”, a adăugat Halep.

Întrebată ce părere are despre faptul că pe tabloul tabloul principal la Australian Open se vor afla şase jucătoare din România, Simona Halep a răspuns: „Asta înseamnă foarte mult pentru noi. Arătăm că se poate, indiferent de ţara din care vii. Sper ca acest lucru să motiveze şi junioarele, să aibe mai multă încredere în ele şi cât de curând să urce şi ele în top”.

Năstase vede un an greu pentru Halep

Fostul tenisman Ilie Năstase a declarat că Simonei Halep îi va fi greu să se menţină pe locul 1 în clasamentul WTA deoarece toate celelalte jucătoare din circuit vor dori să o învingă. „Simona Halep este numărul 1 mondial şi sperăm să stea cât mai mult acolo. Eu i-am spus că o să-i fie greu, pentru că toate vor dori să o bată pe ea. Trebuie să fie atentă la fiecare meci. Înseamnă mult că avem şase fete pe tablou la Australian Open. Păcat că nu avem şi la băieţi. Hai, nu şase, dar măcar trei era bine să avem. E un ciclu, înainte aveam la băieţi, acum avem la fete. Sperăm să avem la un moment dat şi la fete şi la băieţi în acelaşi timp. A fost un an bun totuşi pentru tenisul românesc, dar din păcate, noi, la federaţie ne certăm. Ce-o să facem când nu vom mai avea un sportiv numărul 1 mondial?”, a afirmat Năstase.

Premiile acordate în cadrul Galei Tenisului Românesc

Cea mai bună jucătoare din România: Simona Halep

Cea mai bună performanţă masculină la dublu: Horia Tecău

Cea mai bună performanţă feminină la dublu: Monica Niculescu

Cea mai bună ascensiune feminină la simplu: Mihaela Buzărnescu

Cea mai bună ascensiune masculină la simplu: Marius Copil

Cel mai bun junior desemnat de Tenis Europe: Nini Dică

Cea mai bună performanţă la FOTE: Nicholas Ionel

Premiu pentru câştigătoarea turneului Bucharest Open la simplu şi dublu: Irina Begu

Premiu pentru debutul în Cupa Davis: Vasile Antonescu, Dragoş Dima, Nicolae Frunză şi Bogdan Borza

Premiu pentru contribuţia adusă tenisului românesc: Ilie Năstase şi Ion Ţiriac