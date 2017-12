Marius Copil vizează accederea în top 50 ATP

« Alte stiri din categoria Sport

Jucătorul de tenis Marius Copil, care a urcat în 2017 în top 100 ATP, a declarat că anul viitor are un obiectiv mai îndrăzneţ, acela de a intra în primii 50 de jucători ai lumii.

„În proporţie de 90% pot spune că sunt mulţumit de anul acesta. Mi-aş fi dorit să termin anul pe 74, dar nu pot să fiu supărat că am intrat în primii 100 de jucători. Am avut mai mult constanţă anul acesta. Am început pe 220 în lume şi am ajuns până pe 74 la un moment dat. Mă simt din ce în ce mai bine, anul viitor am un ţel mult mai mare, vreau să intru în top 50. Prima parte din an este pe hard, suprafaţa mea preferată, aşa că pot începe cu rezultate bune şi să tind spre top 50”, a spus Copil, în prezent pe locul 93 mondial.

Tenismanul a menţionat că şi-ar fi dorit să fie mai mulţi jucători români în topul mondial la simplu. „La băieţi trecem printr-o perioadă mai grea, cred că sunt doar eu în primii 500 la simplu. Nu m-am uitat exact, dar e trist să ştiu că la simplu nu mai e niciun român în spatele meu. Mi-ar fi plăcut să avem mai mulţi jucători aproape de top 100, aşa ne-am fi ajutat unii pe alţii”, a adăugat Copil.