Ambros Martin laudă Cehia

« Alte stiri din categoria Sport

Ambros Martin a oferit primele reacţii după înfrângerea suferită în optimile de finală a Campionatului Mondial. Tehnicianul spaniol a remarcat inteligenţa în joc a cehoaicelor. „Cehia a fost mai bună, pe final şi în momentele importante. Au revenit de fiecare dată şi au ţinut aproape. Au avut o singură ocazie să revină pe tabelă. E clar că am tratat meciul altfel în anumite momente decât am făcut-o în celelalte meciuri. Nu există echipe uşoare în aceste optimi de finală. Au jucat inteligent, rapid. Am fost mai obosiţi, am fost sub presiune. Nu am fost norocoşi în anumite situaţii. Trebuie să ne mândrim cu această echipă. A arătat dorinţă, motivare. Trebuia să găsim un echilibru”, a spus Ambros Martin.

Acesta consideră că jucătoarele sale trebuiau să abordeze meciul mai relaxat. „Ne-am dorit foarte mult. Nu vă puteţi imagina cât de mult. Câteodată nu e bine când eşti favorit. Vin momente critice ca acela de azi (n.r. - ieri). Devine mai mult o problemă decât un avantaj. Fetele au făcut o treabă foarte bună până la acest meci”, a spus Ambros Martin după meci.