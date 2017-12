Becali pune pe prim plan campionatul

« Alte stiri din categoria Sport

Gigi Becali, patronul FCSB, a vorbit despre tragerea la sorţi a 16-imilor Liga Europa şi despre duelul echipei roş-albastre cu Lazio.

„Acum, ce o vrea Dumnezeu. Merg pe mâna Lui. El ştie ce e cel mai bine pentru mine. Primul meci jucăm acasă şi e foarte important pentru noi. Jucăm cu CFR Cluj, Lazio şi Dinamo. Prefer să batem în ambele meciuri din Liga I şi să nu ne calificăm. Al doilea semn că va fi bine e că am câştigat cu FC Botoşani. Am stabilit că e mai important acasă. Mai departe vom vedea dacă am făcut bine sau nu, dacă ne calificăm sau nu. Dumnezeu ştie ce e cel mai bine. Eu aşa gândesc, să decidă Dumnezeu pentru mine. Dacă Lazio a picat, înseamnă că e cel mai bine. Şansele noastre sunt mai mici, dar poate cineva să fie mai puternic decât Dumnezeu? Aşa gândesc, aşa spun. E mai important campionatul. Am un program de viitor. Participarea în Liga Campionilor nu înseamnă doar bani, dar creşte şi cota jucătorilor tineri, pe care trebuie să-i vând. Ei trebuie văzuţi de cluburi”, a spus Gigi Becali la conferinţa de presă.