Cornel Şfaiţer crede în forţa echipei

Cornel Şfaiţer, preşedintele de onoare FC Botoşani, a declarat că echipa pregătită de Costel Enache are forţa de a câştiga meciul de vineri din runda a XII-a a Ligii I cu Astra Giurgiu.

Oficialul grupării locale susţine că în ciuda celor două eşecuri cu Concordia Chiajna şi FCSB, ambele pierdute cu scorul de 3-0, atmosfera în vestiar este bună, iar jucătorii sunt decişi să facă un meci mare la Giurgiu şi să treacă peste cele două înfrângeri. „Jucătorii sunt conştienţi de importanţa meciului cu Giurgiu. Am mare încredere că vom reuşi un rezultat bun vineri pe terenul Astrei. Dacă la Chiajna am pierdut fără drept de apel, în schimb înfrângerea suferită cu FCSB mi se pare total nedreaptă. După aspectul jocului chiar nu meritam să pierdem cu FCSB. A fost acel gol din offside după care totul s-a năruit. Sunt convins că dacă am fi intrat la cabine cu 0-0, altul ar fi fost rezultatul şi jocul în repriza a doua. E o înfrângere care doare, însă nu avem timp să ne plângem. Trebuie să strângem rândurile şi să ne întoarcem de la Giurgiu cu punct sau puncte”, a declarat Şfaiţer.