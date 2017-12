Canotori botoşăneni premiaţi de federaţie

« Alte stiri din categoria Sport

Opt botoşăneni au fost sărbătoriţi la Gala Canotajului Românesc. Este vorba de şapte sportivi care, în acest an, au obţinut medalii mondiale şi europene şi de antrenoarea secţiei CS Botoşani, Iulia Bulie.

Cei şase sportivi, descoperiţi, formaţi, iar unii încă legitimaţi la Botoşani au avut un an de excepţie. Este vorba de juniorii Tabita Maftei, Ciprian Huc şi Cosmina Maftei, de sportivii de la tineret Mădălina Hegheş şi Mugurel Semciuc şi bineînţeles de campioanele mondiale de senior Adelina Boguş şi Viviana Bejenariu.

„Este un lucru extrem de bun pentru ei. Acum, după sacrificiile pe care le-au făcut culeg rezultatele şi e frumos. Au avut un an foarte bun, care demonstrează că Botoşaniul este un război nesecat de talente şi că dacă se munceşte serios nu se poate să obţinem rezultate. Îi felicit pe toţi şi le doresc să participe la cât mai multe gale de final de an din postura de campioni europeni, naţionali şi de ce nu olimpici”, a declarat Iulia Bulie, antrenorul CS Botoşani şi unul dintre antrenorii laureaţi la gala Federaţiei Române de Canotaj.

Tehnicianul care a reînnodat tradiţia canotajului la CS Botoşani nu a putut fi prezentă la manifestare, ea luând parte la Gala Sportului Botoşănean. „S-au suprapus evenimentele, din păcate. Şi cum copiii erau deja la Bucureşti sau în cantonamente, a trebuit să vin la Botoşani, că nu era normal ca tocmai canotajul, cea mai valoroasă ramură sportivă locală, să nu fie reprezentată Gala Sportului Botoşănean”, a mai spus antrenorul, care, pe plan sportiv, a avut de excepţie. „Din punct de vedere al performanţei a fost un an foarte bun, dar Dumnezeu a vrut să mă încerce pe plan personal să vadă cât rezist”, a continuat Iulia Bulie, care, în acest an, şi-a pierdut tatăl, iar soţul ei, antrenorul George Bulie, a suferit o operaţie pe cord.

Adelina Boguş, la ultima gală ca sportiv

Gala Canotajului Românesc a fost ultima pentru Adelina Boguş, multipla campioană botoşăneancă anunţându-şi retragerea din sportul de mare performanţă la doar 29 de ani. „A fost o zi frumoasă pe care am petrecut-o alături de persoane dragi şi cunoscute, cu care am împărţit în decursul carierei multe momente frumoase. Ne-am amintit şi am retrăit acele momente într-o atmosfera de relaxare”, a declarat Adelina Boguş. Aceasta şi-a reafirmat decizia de a se retrage după cel mai bun an al său şi în preajma Jocurilor Olimpice de la Tokio. „Este o decizie luată la rece, înaintea căreia am luat în calcul toţi factorii. Vechile probleme medicale cumulate cu dorinţa de a întemeia o familie şi de a mă dedica acesteia, au făcut ca răspunsul meu pentru continuarea carierei sportive să fie unul negativ”, a subliniat marea campioană, care însă nu vrea să stea departe de apă: „Aş dori să continui în lumea canotajului privind fenomenul cu ochi de antrenor”.

Elisabeta Lipă: „Am trecut de la agonie la extaz în acest an”

Canotorii români au cucerit în acest an o salbă impresionantă de 33 medalii, dintre care 21 de aur, la campionatele mondiale şi europene, de la juniori şi tineret până la seniori. Performanţa anului a fost obţinută la Mondialele din SUA, unde România a cucerit aurul după o aşteptare de 18 ani la barca de 8+1 şi la dublu vâsle categorie uşoară, ambele la feminin.

„Am trecut de la agonie la extaz în acest an. Mă bucur că suntem împreună pentru a sărbători un an cu atât de multe succese pentru canotajul românesc. Sportivii noştri în acest an şi-au dorit şi s-a văzut că le place să audă imnul nostru intonat, să urce pe cel mai înalt podium şi să reprezinte ţara cu mândrie şi onoare”, a declarat preşedinta FRC, Elisabeta Lipă.