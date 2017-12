Enache nu a uitat înfrângerea cu FCSB

« Alte stiri din categoria Sport

Costel Enache, antrenorul principal al FC Botoşani, nu a trecut atât de uşor peste înfrângerea cu FCSB. În încercarea de a-şi mobiliza cât mai bine elevii pentru meciul cu Astra Giurgiu, tehnicianul a spus că diferenţa, 3-0, în favoarea „roş-albaştrilor” a fost mult prea mare în raport cu prestaţia celor două formaţii, afirmând că rezultatul este unul mincinos. „Am revăzut jocul cu FCSB, am primit și raportul statistic al jocului şi într-adevăr am avut momente de naivitate dar au fost şi momente foarte bune. Spre exemplu apetitul nostru ofensiv a fost evident în faţa celor de la FCSB. Am avut dublul numărului de şuturi la poartă, cornere 5-0, sunt lucruri care trebuie să le scot în evidenţă, pentru că acum chiar mi se pare exagerat rezultatul. Şi spun lucrul acesta pentru a auzi jucătorii. Nu trebuie să ne pierdem echilibrul, încrederea în forţele noastre şi nu trebuie să dezarmăm sub nicio formă. Sunt momente care nu le-am gestionat foarte bine, dar au fost doar câteva. Restul cred că ne îndreptăţesc să menţinem linia bună, pozitivă, optimistă şi să ne creeze o motivaţie clară pentru ca locul 4 să rămână al nostru. Este un loc în care am muncit şase luni, am suferit, au fost şi momente foarte grele, dar lucrurile aceste ţin de trecut”, a declarat Costel Enache.