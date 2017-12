Pariul pe tineri câştigat de Federaţia de Canotaj

« Alte stiri din categoria Sport

Elisabeta Lipă crede că anii care vin vor aduce noi performanţe canotajului românesc, deoarece juniorii au rezultate din ce în ce mai bune, asigurând astfel viitorul unui sport pe care România l-a dominat cu autoritate în ultimele decenii. „Juniorii, tineretul şi seniorii noştri au obţinut rezultate atât de mari încât anii care vin vor continua să ne aducă satisfacţii. Îmi doresc ca sportivii noştri de valoare să îşi dorească să ajungă la competiţia supremă, mă refer aici la Jocurile Olimpice. Munca lor nu este încununată de succes dacă nu simt gustul victoriei şi gustul a ceea ce înseamnă să fii campion olimpic, care este un sentiment unic”, a mai spus Lipă.

De altfel, Mihai Covaliu, preşedinte Comitetului Olimpic şi Sportiv Român (COSR), a salutat strategia federaţiei care a dat roade excelente încă din primul an al noului ciclu olimpic. „Este o ocazie fericită şi un moment de bucurie pentru că sărbătorim performanţele pe care canotajul românesc le-a obţinut în acest an. Anul 2017, ca prim an după Jocurile Olimpice de la Rio, s-a constituit într-un an greu. E primul an care marchează începutul Jocurile Olimpice viitoare. În acest an se încearcă noile echipe, se fac schimburi de generaţii, dar Federaţia Română de Canotaj a demonstrat că a avut o strategie corectă, că a avut o strategie bazată şi pe tineri, dar şi pe oamenii cu experienţă, pe antrenori cu experienţă, dar şi pe cei tineri. Au reuşit să facă un mix care le-a adus aceste medalii la toate categoriile. Sunt convins că în această echipă, cu aceşti oameni care trăiesc şi respiră canotaj în fiecare clipă a vieţii lor, succesul, nu numai la Jocurile Olimpice, ci şi la următoarele competiţii este asigurat”, a spus preşedintele COSR.