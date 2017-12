Cornel Şfaiţer rămâne la FC Botoşani

« Alte stiri din categoria Sport

Cornel Şfaiţer, preşedintele de onoare al FC Botoşani, a făcut în această seară public anunţul vis-á-vis de viitorul său în fotbal. Dorit insistent de Ionuţ Negoiţă, finanţatorul lui Dinamo în Ştefan cel Mare, Cornel Şfaiţer a declarat că a declinat oferta „alb-roşilor” şi va continua la FC Botoşani. „Am comunicat cu domnul Negoiţă. Au fost ceva discuţii, dar sunt implicat la FC Botoşani. Sunt alături de această echipă de 20 de ani, s-au făcut lucruri extraordinare alături de patronul Valeriu Iftime. Probabil că dacă eram la altă echipă aş fi plecat la Dinamo, dar, momentan, sunt prea implicat la Botoşani. Am fost fan al lui Dinamo de mic. În anii ’80 veneam la toate meciurile importante ale echipei, am fost foarte apropiat de Dinamo şi de echipa naţională în acea perioadă, dar continui la Botoşani pentru că sunt 100% implicat cu totul aici”, a declarat Cornel Şfaiţer la Telekom Sport.

Şfaiţer a fost aproape de a deveni numărul unu în executivul lui Dinamo în această toamnă la Dinamo. Preşedintele de onoare al FC Botoşani a recunoscut că s-a întâlnit de mai multe ori cu Ionuţ Negoiţă, finanţatorul celor de la Dinamo şi au discutat despre o eventuală colaborare. „Am amintiri extraordinare de mic copil, am suferit pentru Dinamo, am stat la multe meciuri pe o asemenea vreme în tribunele stadionului Dinamo, am călătorit împreună cu ei când se băteau în cupele europene. Am amintiri extraordinare. De când am promovat în Liga I, m-am detaşat şi am fost preocupat doar de FC Botoşani. Am reuşit lucruri extraordinare împreună cu Valeriu Iftime, cu firma Elsaco şi ceilalţi acţionari. Sunt sigur că se vor reuşi lucruri frumoase în viitor la Botoşani”, a conchis Şfaiţer.