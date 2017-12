Fabio, la Cupa Sărbătorilor de Iarnă la minifotbal

« Alte stiri din categoria Sport

Liderul campionatului judeţean de minifotbal, Fabio Botoşani, va participa în acest weekend la cea de-a VII-a ediţie a turneului de minifotbal de la Bacău dotat cu trofeul Cupa Sărbătorilor de Iarnă.

La acest turneu care se va desfăşura în oraşul lui Bacovia sâmbătă şi duminică şi-au anunţat prezenţa 16 formaţii din toată ţara în frunte cu Tazzmann Schaft Bucureşti, campioana en-titre a ţării la minifotbal, şi Luceafărul Cluj-Napoca, deţinătoarea cupei şi a supercupei României.

Fabio Botoşani, echipă condusă de Octavian Faier şi Cezar Catană, a căzut într-o grupă infernală cu Luceafărul Cluj-Napoca, Fenix Play Piatra Neamţ (n.r. - câştigătoarea primei ediţii a competiţiei) şi AS Solidar Vaslui.

„Din nefericire am avut ghinion la tragerea la sorţi. Am căzut în grupa morţii. Va fi foarte greu să trecem mai departe, dar ne-am pregătit foarte bine şi avem ca obiectiv accederea în fazele superioare ale competiţiei. Am convingerea că băieţii vor avea forţa de a trece cel puţin de faza grupelor”, a declarat Octavian Faier.

Liderul la zi al campionatului judeţean de minifotbal îi are în componenţă pe Adrian Cososchi şi Bogdan Lumaicu de la Darabani, Leonard Orăşanu, Vlad Dolhescu, Edi Scortariu, Cosmin Iftodi de la Tudora, formaţie clasată pe locul doi în Liga a IV-a, Constantin Guriţă şi Maxim Mihai Alexandru, de la liderul Campionatului Judeţean Avântul Albeşti, Marius Cojocaru, de la Pro Sport Vf. Câmpului, echipă clasată pe locul 3 în Campionatul Judeţean, dar şi pe Adrian Apetria, fost jucător al FC Botoşani.