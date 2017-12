Moruţan, tot mai aproape de FCSB

« Alte stiri din categoria Sport

Gigi Becali, finanţatorul FCSB, a anunţat că s-a înţeles cu FC Botoşani pentru transferul lui Olimpiu Moruţan. Declaraţiile patronului formaţiei pregătite de Nicolae Dică au fost confirmate de Valeriu Iftime, care a spus că transferul s-ar putea perfecta în cursul zilei de astăzi, la Bucureşti. Becali nu a dezvăluit suma de transfer, afirmând însă că va face acest lucru după ce vor fi parafate toate documentele.

„Moruţan, v-a spus domnul Iftime… Dacă domnul Iftime nu v-a spus suma, nu vă aşteptaţi de la mine să vă spun. Oferta i-am scris-o cu 700.000, după care am mai discutat ceva. Eu m-am înţeles cu Botoşaniului, numai, acum, am înţeles că el, băiatul, are un impresar care o să vedem ce vrea impresarul. Impresarul ce vrea, să joace la Botoşani, pe 1.000 de euro sau să joace la Steaua, pe opt, zece mii de euro? Eu am zis, îi dau 8.000, că vreau eu să îi dau. Dar Iftime mi-a spus: «Da dom’le, băiatul a zis că vine. În perioada asta, până la vară, vrea să îi dau eu 4.000 şi tu patru». Aşa i-o fi băgat în cap impresarul”, a spus Becali.

În direct la Digi Sport, finanţatorul FC Botoşani a spus că a fost de acord cu oferta lui Becali, însă a precizat că cheia transferului o deţine chiar puştiul minune al Botoşaniului. Potrivit lui Iftime, Moruţan va avea o întrevedere sâmbătă la Bucureşti în prezenţa lui Cornel Şfaiţer cu Gigi Becali şi în funcţie de aceasta se va concretiza sau nu transferul. „A fost un dialog cu Gigi Becali. Suntem într-o zonă în care putem face transferul. Mai urmează să vorbească Steaua cu jucătorul. Într-un fel, ne-am înţeles. Am vorbit cu Becali şi am ajuns la o înţelegere legată de suma de transfer. Sunt de acord cu ce îmi dă Steaua. Există procente lăsate. Rămâne în vară la Botoşani. Trebuie să joace. Avem sume legate de unde joacă, unde ajunge FCSB, legate de naţională”, a declarat Valeriu Iftime.

Botoşănenii au cerut pentru Moruţan 1,5 milioane de euro plus 20% dintr-un eventual transfer. Potrivit unor informaţii, Gigi Becali este dispus să achite Botoşaniului pentru Moruţan o sumă consistentă, un procent la un eventual transfer şi bani în funcţie de performanţele fotbalistului. Becali a adăugat şi un bonus de 300.000 de euro, bani pe care FC Botoşani îi încasa dacă FCSB se va califica în grupele Ligii Campionilor, cât timp Olimpiu Moruţan este sub contract cu „roş-albaştrii”, dar şi 200.000 de euro în funcţie de performanţele pe care decarul Botoşaniului le va avea la echipa naţională şi la club.