Proces cu BNR-ul pentru terenurile de tenis

Mai mulţi foşti şi actuali jucători de tenis, printre care se numără Ion Ţiriac, Ilie Năstase şi Simona Halep, au dat în judecată Banca Naţională a României (BNR) pentru reincluderea Arenelor BNR în circuitul sportiv, mai exact pentru transferul bazei din administrarea Băncii către statul român, pentru a putea fi modernizată şi folosită.

Acţiunea în instanţă a fost depusă, ieri, la Tribunalul Bucureşti, prin aceasta solicitându-se: constatarea de către instanţă a faptului că dreptul de proprietate asupra Arenelor BNR, denumite şi „Parcul cu Platani”, aparţine statului român şi nu Băncii Naţionale; constatarea nulităţii protocolului BNR - MTS din 1991 şi obligarea BNR la plata unor daune morale în cuantum de două milioane de euro cauzate de Banca Naţională prin scoaterea şi blocarea reintroducerii Arenelor în circuitul naţional sportiv. „Azi (n.r. - ieri) am prezentat documentele şi actele Tribunalului Bucureşti. Deci azi (n.r. - ieri) am început procesul împotriva BNR. Suntem nişte foşti şi actuali sportivi, iar dacă este nevoie în următoarele săptămâni pot să adun 100-200.000 de semnături pentru a susţine acest demers. Acest bază este singura soluţie care ne-a mai rămas. Acum 40 şi ceva de zile am făcut mai multe documente (n.r. - o petiţie) în calitate de cetăţeni pentru că nu puteam spune că e terenul lui Ţiriac sau Năstase. Atât eu, cât şi sportivii pe care i-aţi văzut, plus alţi vreo 20 şi cei din Federaţia Română de Tenis am făcut acel demers, iar legea spune că în 30 de zile trebuie să anunţi Ministerul Justiţiei, cel de Finanţe, cel al Tineretului şi Sportului şi Guvernul... Iar după 30 de zile dacă nu primeşti răspuns, şi nu am primit, poţi să te duci la judecată. Asta am făcut. Am aşteptat 40 de zile şi azi (n.r. - ieri) dimineaţă am depus la Tribunalul Bucureşti aceste lucruri în calitate de cetăţeni plus Federaţia Română de Tenis”, a spus Ion Ţiriac într-o conferinţă de presă.

Acesta nu înţelege de ce organele statului se sesizează când un ministru este prins cu „o sacoşă cu cârnaţi sau cu o sticlă de ţuică”, dar nu şi când BNR foloseşte ilegal un complex sportiv în centrul Capitalei. „Nu înţeleg unde este interesul BNR să ţină închisă o astfel de bază sportivă, care nici măcar nu e a Băncii Naţionale. Acest complex poate fi un focar de sport în centrul Capitalei superb. Cu investiţii, normal. Iar baza nu aparţine BNR, asta garantez eu, indiferent că ţine procesul trei-patru-cinci ani”, a afirmat fostul tenisman.

Ion Ţiriac a menţionat că premierul Mihai Tudose vrea să rezolve problema Arenelor BNR plătind bani pentru ceva ce îi aparţine de drept: „E peste puterea mea de înţelegere cum să plăteşti pentru ceva ce e al tău. Şi să plăteşti cuiva care nu a luat acel teren. Am vorbit cu premierul şi vrea să rezolve această treabă... dar încearcă să o rezolve nu blând, ci prea civilizat. Cum să plăteşti ceva care nu e al ăluia care vinde?”, a adăugat Ţiriac.

Prezent la conferinţa de presă, fostul tenisman Ilie Năstase a menţionat că dispariţia Complexului Sportiv „Parcul cu Platani” echivalează cu tăierea piciorului său stâng. „Pentru mine Parcul cu Platani reprezintă viaţa mea de jucător de tenis. Am început tenisul la cel club la patru-cinci ani. Este viaţa mea acolo. Iar dacă dispare, şi dispare urât, după cum văd aici, cu imobiliare (n.r. - afaceri imobiliare) ... e ca şi cum mi-ar tăia piciorul stâng. Este urât ce se întâmplă. E club de sport, ascunde cineva Tezaurul României la Parcul cu Platani de sunt acolo doi poliţişti la poartă? A venit Ministrul de Interne acolo şi n-a putut să intre pentru că nu a fost recunoscut de poliţistul de la poartă”, a menţionat Năstase.