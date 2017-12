Botoşăneancă laureată a clubului Steaua

« Alte stiri din categoria Sport

Clubul Sportiv al Armatei (CSA) Steaua, şi-a desemnat performerii în cadrul „Galei laureaţilor”. Printre aceştia se află şi halterofila Sorina Hulpan, care în anii trecuţi a fost sportiva anului la CS Botoşani. În acest an, performera, care s-a transferat anul trecut la Steaua, a ieşit campioană europeană de juniori, a obţinut locul trei la Campionatul Mondial de juniori şi locul patru la Campionatul European de seniori.

Anul trecut, Sorina Hulpan a fost desemnată juniorul anului de la clubul Steaua.

Laura Oprea, sportiva anului

Canotoarea Laura Oprea, campioană mondială şi dublă campioană europeană, a fost desemnată sportiva anului 2017 a CSA Steaua, în timp ce echipa de polo pe apă, care a realizat eventul campionat-cupă, a primit trofeul pentru echipa anului la clubul militar.

Laura Oprea, aur mondial cu barca de 8+1, aur european la 8+1 şi dublu rame fără cârmaci, le-a mulţumit colegelor fără de care nu putea obţine aceste performanţe deosebite. „2017 a fost un an excepţional pentru noi, ţinând cont că am venit învingători de la fiecare competiţie. Sunt onorată să fiu desemnată sportiva anului de la CSA Steaua. Ţin să le mulţumesc colegelor mele, pentru că fără ele nu am fi putut face aceste curse atât de minunate, antrenorilor care au fost alături de noi zi de zi, Federaţiei Române de Canotaj care ne-a oferit cele mai bune condiţii pentru ca noi să ne antrenăm la cel mai înalt nivel şi nu în ultimul rând clubului CSA Steaua, pentru că mi-a oferit şansa să fac parte din această minunată echipă”, a spus Oprea.

Amănunte în ediţia tipărită a „Monitorului de Botoşani”