Costel Enache promite că echipa se va bate până în ultima clipă

« Alte stiri din categoria Sport

Costel Enache, antrenorul principal al FC Botoşani, a declarat că elevii săi sunt în continuare la mâna lor în ceea ce priveşte calificarea în play-off şi a făcut o promisiune suporterilor echipei. „Promisiuni putem face, dar nu de genul că vom bate pe cineva sau că vom face nu ştiu ce lucruri. Putem face o promisiune foarte clară, am mai spus-o şi cred că ne-am ţinut de cuvânt, că vom încerca să facem maxim din ceea ce putem şi că ne vom lupta. Eu cred că echipa s-a luptat în acest campionat. Nu am cedat lucrurile uşor şi chiar şi atunci când am pierdut, nu s-a întâmplat să fim călcaţi în picioare. Am încercat să dăm maxim din ceea ce putem şi aşa vom face în continuare”, a declarat Enache.