Două botoşănence în topul sportivilor dinamovişti

Sportivii botoşăneni domină topurile de sfârşit de an. Este şi cazul premierii performerilor clubului Dinamo în cadrul galei „Gala Sportului Dinamovist 2017”, unde doi dintre laureaţi şi-au început cariera sportivă la CS Botoşani. Este vorba de canotoarele Adelina Boguş şi Viviana Bejinariu, care în acest an au cucerit medaliile de aur cu barca de 8+1 la Campionatul Mondial, Campionatul European şi Cupa Mondială de la Lucerna.

„E un lucru frumos pentru sportivi ca, la sfârşit de an, să le fie încununată munca cu o mulţumire”, a declarat Adelina Boguş, care încheie ultimul său an ca sportiv de performanţă.

O canotoare, sportiva CS Dinamo

Canotoarea Mădălina Bereş, dublă medaliată cu aur la Campionatele Europene, la dublu rame categorie uşoară şi 8+1, şi câştigătoare a titlului mondial la 8+1, a fost desemnată sportivul anului 2017 de CS Dinamo.

Bereş a afirmat că anul 2017 a fost cel mai bun din cariera sa de până acum şi că este unul care îi dă speranţe în perspectiva Jocurilor Olimpice de la Tokyo din 2020. „Nu mă gândeam să fiu prima sportivă a clubului, sunt bucuroasă că am reuşit să obţin acest titlu şi îmi doresc şi pe viitor cât mai multe rezultate de acest gen. Sunt foarte fericită atât pentru mine, cât şi pentru colegele mele. Sperăm să avem un an mai bun în anul care vine. Într-adevăr, 2017 a fost cel mai bun an pentru mine. E un început promiţător, mai avem încă trei ani până la Tokyo 2020, sperăm să avem aceleaşi rezultate în toţi aceşti ani”, a spus ea.

La finele premierii, micuţele sportive din cadrul secţiei de gimnastică a CS Dinamo, condusă de către antrenori Anca Drăghici şi Dan Potra, au interpretat cu colind, îmbrăcate în costume populare.

Amănunte în ediţia tipărită a „Monitorul de Botoşani”.