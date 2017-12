Campioni pierduţi de CS Botoşani

« Alte stiri din categoria Sport

CS Botoşani a devenit pepiniera preferată a marilor cluburi din România. La sfârşitul acestui an continuă exodul sportivilor de mare performanţă. Astfel, din sezonul viitor Ciprian Huc, Florin Horodişteanu, Irina Axinte şi Cosmina Ciritel, canotori care au terminat junioratul, vor trece la Steaua, club la care se regăsesc şi alţi campioni formaţi la CS Botoşani, printre care Mădălina Hegheş şi Mugurel Semciuc. „Ei vor pleca la Steaua în virtutea colaborării pe care secţia de canotaj de la Botoşani o are cu acest club. În trecut se colabora cu Dinamo, acum cu Steaua. La un moment dat s-a cochetat chiar cu clubul universitar din Timişoara. Eu mi-aş dori să găsim o sursă să le putem da copiilor undeva pe la 1.500 de lei pe lună pentru a-i putea ţine măcar şi cât concurează la tineret, dar deocamdată nu se poate aşa ceva”, a declarat Iulia Bulie, antrenoarea secţiei de canotaj a CS Botoşani. În fapt, cei patru sportivi au evoluat în perioada junioratului sub dublă legitimare CS Botoşani şi CSA Steaua, iar odată cu trecerea la tineret ei vor concura doar pentru clubul militar.

Directorul CS Botoşani, Mia Roată, susţine că protocolul cu Steaua este unul benefic pentru toate părţile. „Ciprian Huc, Florin Horodişteanu, Irina Axinte şi Cosmina Ciritel termină junioratul şi merg la Steaua. Avem un protocol în acest sens şi e foarte bine. Oricum, când termină junioratul copiii se cer să plece. Aşa, Steaua ne-a finanţat cinci-şase copiii până ce aceştia au intrat în loturile naţionale sau olimpice, iar la finalul junioratului sportivii de la canotaj merg la ei. Trebuie spus că odată ce au mers la loturi, copiii sunt finanţaţi de Federaţie, iar Steaua suportă cheltuielile cu alţi sportivi de perspectivă. Primul protocol s-a încheiat în această vară, când am semnat unul nou şi de acum vor finanţa opt sportivi de la Botoşani şi un antrenor. E foarte benefică pentru club această colaborare cu Steaua”, a declarat Mia Roată. Aceasta este conştientă că anul viitor secţia de canotaj va avea mai puţini campioni, pentru că majoritatea au terminat junioratul şi au plecat la Steaua, dar susţine că vin copii talentaţi din urmă, printre care şi Tabita Maftei, care mai are un an de juniorat.

