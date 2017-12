« Alte stiri din categoria Sport

Decarul lui FC Botoşani, Olimpiu Moruţan, a semnat cu FCSB, devenind primul transfer oficial al „roş-albaştrilor” din această iarnă.

Fotbalistul pregătit de Costel Enache a semnat pe cinci ani cu vicecampioana României, însă, până în vară, va rămâne la actualul său club, urmând a se alătura echipei lui Nicolae Dică abia din sezonul viitor.

FCSB a fost foarte aproape de a-l pierde pe Moruţan, fotbalistul refuzând în ultimul moment o ofertă tentantă de la Şahtior.

Mijlocaşul de 18 ani a declarat că vine cu inima deschisă la FCSB şi speră că va reuşi să contribuie la performanţele echipei. „Sunt foarte pregătit. Ne-am înţeles din toate punctele de vedere. Ca orice copil, am vorbit cu părinţii. Am luat această decizie împreună. Aşa am simţit, că trebuie să semnez cu Steaua (n.r. - FCSB). Contractul este pe cinci ani. Aşa s-a vorbit, să rămân la FC Botoşani până în vară. Vreau să rămân cu picioarele pe pământ, vreau să-mi fac treaba la Botoşani şi sper să intrăm în play-off. Încă nu am vorbit cu domnul Dică, am discutat doar cu domnul Argăseală şi cu domnul Becali. Domnul Becali mi-a lăsat o impresie foarte bună, mi-a dat nişte sfaturi foarte bune, mi-a zis că are mare încredere în mine. În primul rând, vreau să fiu la Steaua şi apoi o să văd ce se întâmplă. Trebuie să joc foarte bine la Steaua (n.r. - FCSB) şi apoi vom vedea, nu se ştie niciodată. Am văzut că sunt foarte mulţi tineri la Steaua (n.r. - FCSB), o să mă ajute şi pe mine, că suntem prieteni şi sper să facem treabă bună”, a declarat tânărul coordonator de joc.

La FCSB, Olimpiu Moruţan va avea un contract de 10.000 de euro pe lună.

Mijlocaşul va avea o clauză de reziliere de 70 de milioane de euro.

