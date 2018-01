Şef al FC Botoşani urat cu mascaţii

« Alte stiri din categoria Sport

La fel ca de fiecare dată în ultimii ani, în ultima zi a anului 2017, Vorona a fost din nou capitala datinilor şi obiceiurilor de iarnă din această zonă a ţării, rămânând comuna unde tradiţia se păstrează cel mai bine.

De la copii de cinci-şase ani şi până la bătrâni de 75-80 de ani, voronenii s-au costumat în fel de fel de personaje. Ca de fiecare dată, pregătirile au început cu mult timp înainte, iar cel care i-a dirijat pe urători a fost şi în acest an meşterul popular, cunoscut în toată ţara pentru măştile pe care le confecţionează, Gheorghe Ţugui.

Şi în acest an alaiul de urători s-a adunat la fabrica omului de afaceri Cornel Şfaiţer. Preşedintele de onoare al FC Botoşani a fost urat de sute de „mascaţi” după care, împreună cu familia sa, s-a alăturat alaiului şi a pornit spre centrul comunei. După ce parada a străbătut străzile Voronei, rând pe rând, formaţiile au urcat pe scena din faţa centrului cultural pentru o reprezentaţie care i-a ţinut cu sufletul la gură pe toţi cei prezenţi la eveniment, unii dintre acestea venind special din alte zone ale ţării pentru a vedea pe viu vestita paradă de datini şi obiceiuri de la Vorona.

„De mic copil, an de an, stau la Vorona pe data de 31 decembrie. Niciodată nu am plecat de acasă şi nu voi pleca. În Vorona există nişte obiceiuri frumoase, se păstrează tradiţia. Îmi place enorm de mult, sunt implicat în aceste evenimente, împreună cu domnul primar, fostul meu profesor. Îmi aduc aminte cu mare plăcere, de anii ’70-’75 când era implicat în aceste evenimente, un adevărat carnaval al Voronei. Mă bucură că avem copii. Vin de la copii de şase ani şi până la cei de peste 80 de ani. Sunt oameni care vin alături de noi şi e un spectacol reuşit an de an. Important este că menţinem tradiţia şi avem an de an carnavalul nostru”, a declarat Cornel Şfaiţer.