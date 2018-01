Costel Enache, cel mai mare câştig

« Alte stiri din categoria Sport

Atât Valeriu Iftime, cât şi Cornel Şfaiţer susţin că cel mai mare câştig al echipei în 2017 a fost numirea ca antrenor principal al echipei a lui Costel Enache. „Numirea lui Costel Enache ca antrenor principal a fost esenţială. Este cel mai mare plus al echipei. Am avut o altă organizare, o altă mentalitate, un alt stil de joc. Nu la fel de spectaculos, dar mult mai eficient şi mai construit pe valorile noastre, seriozitate şi multă muncă. I-am văzut pe jucători evoluând din nou de plăcere”, a declarat Iftime.

Lipsa de eficacitate este singurul minus pe care acţionarii lau identificat în acest sezon la echipă. „Nu am avut un marcator şi am suferit mult, s-a văzut acest lucru. Trei atacanţi au avut împreună un gol. E foarte-foarte puţin să nu spun ridicol! Dacă aveam un Hadnagy, aveam mai multe puncte şi eram în play-off. Câştigul nostru a fost că am mizat pe acelaşi lot din sezonul trecut”, a afirmat Şfaiţer.