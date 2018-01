Acsinte: "Mă întorc mai experimentat şi mai puternic"

« Alte stiri din categoria Sport

Florin Acsinte a revenit la FC Botoşani. După o perioadă în care a evoluat pentru Pandurii Târgu Jiu şi FC Voluntari, formaţie cu care a câştigat Cupa României şi Supercupa României, fundaşul stânga a revenit acasă după doi ani. „Nu am semnat încă nimic, însă ne-am înţeles. De la minim un an şi jumătate se pleacă, dar durata contractului poate fi şi pe doi ani, trei ani, de ce nu chiar pe viaţă. Aici m-am simţit cel mai bine, cele mai frumoase momente le-am petrecut la Botoşani, chiar dacă am câştigat trofee la Voluntari. Pentru mine şi pentru familia mea faptul că revin acasă este foarte bine din punct de vedere profesional”, a declarat Florin Acsinte.

Fostul căpitan al FC Botoşani susţine că va pune în slujba echipei experienţa pe care a acumulat-o şi va lupta pentru ca şi gruparea locală să înceapă să câştige trofee în fotbalul românesc. Acsinte susţine că este la îndemâna FC Botoşani calificarea în play-off şi câştigarea Cupei României chiar în acest sezon.

Fotbalistul de 30 de ani s-a despărţit în condiţii amiabile faţă de FC Voluntari şi recunoaşte că pentru a putea fi lăsat liber de contract a fost nevoit să renunţe la bani frumoşi.

