Enache pregăteşte meciurile din sezonul regulat

« Alte stiri din categoria Sport

Antrenorul principal al FC Botoşani, Costel Enache, se gândeşte doar la cele patru meciuri rămase de disputat din returul campionatului şi nu îşi face calcule pentru partea a doua a campionatului. El speră ca jucătorii transferaţi, Vlad Achim, Cătălin Golofca, Florin Acsinte şi Mircea Axente să aducă un plus echipei. „Vreau să confirmăm ceea ce am făcut în prima parte a campionatului, plus etapele din retur, în Cupa României. Acestea ar fi obiectivele directe. Avem şi obiective tehnice de pus la punct, lucruri care nu au mers bine în jocul nostru. Sper ca noile achiziţii să crească nivelul şi potenţialul echipei. Nu cred că vor mai fi surprize. Doar dacă vom mai reuşi un transfer senzaţional”, a declarat Costel Enache.

Echipa va continua pregătirile la Botoşani până pe 11 ianuarie când va pleca spre Bucureşti de unde pe 12 ianuarie lotul va decola spre Antalya. Cantonamentul din Turcia al FC Botoşani va fi de pe 12 ianuarie până pe 24 ianuarie.