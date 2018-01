Play-off-ul, obiectivul jucătorilor nou-veniţi

« Alte stiri din categoria Sport

Vlad Achim, Cătălin Golofca şi Olimpiu Moruţan vor să-i ducă pe botoşăneni în play-off.

Mijlocaşul Vlad Achim, împrumutat de FCSB la FC Botoşani până în vara anului 2019, a declarat că a ales să vină la gruparea moldavă şi pentru tehnicianul Costel Enache cu care a lucrat la Piatra Neamţ în trecut. „M-am înţeles cu FC Botoşani, am fost mulţumit de condiţii, de tot ce am cerut. Am venit şi pentru Costel Enache, am avut o colaborare bună la Piatra Neamţ, ştiam ce joacă, este o echipă agresivă care e pe stilul meu. Obiectivul este clar: intrarea în play-off. Asta s-a discutat de la început. FC Botoşani a ajuns destul de sus în Cupa României şi cred că este un obiectiv care se poate realiza”, a declarat mijlocaşul Vlad Achim.

Revenit după scurta aventură la FCSB, atacantul Cătălin Golofca a declarat că este mult mai puternic. Golofca spune că a acumulat mai multă experienţă în cele patru luni petrecute la FCSB şi este convins că FC Botoşani poate prinde play-off-ul. „Mă simt foarte bine, m-am întors acasă, sunt fericit. Mi-am dorit foarte mult să mă întorc la FC Botoşani. Aştept să începem pregătire, să muncesc mult şi să îmi ajut echipa. Nu vreau să vorbesc despre Steaua. Vreau să-mi fac treaba cât mai bine la Botoşani. Am venit mult mai puternic, am acumulat ceva experienţă acolo. Trebuie să prindem play-off-ul, avem o şansă foarte mare. Sper să am evoluţiile pe care le-am avut în trecut”, a declarat Cătălin Golofca.

Olimpiu Moruţan, jucător care în această pauză a semnat cu FCSB, fiind lăsat să joace la Botoşani până la finalul sezonului, a declarat că va da totul pentru gruparea moldavă pentru ca aceasta să ajungă în play.off.

„Sper să ne calificăm în play-off, să joc cât mai bine şi să îmi ajut echipa. Nu mă voi menaja, eu vreau să-mi fac treaba la Botoşani până în vară. Trebuie să visăm dacă vrem să facem ceva. Va fi foarte greu dar cu multă muncă, ne vom putea califica în play-off. Avem un grup foarte bun şi avem şanse mari”, a declarat Olimpiu Moruţan.