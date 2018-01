Buş a plecat la Astra

« Alte stiri din categoria Sport

FC Botoşani şi-a pierdut golgeterul. Laurenţiu Buş a ajuns la un acord cu Astra Giurgiu şi a semnat o înţelegere valabilă pe un an şi jumătate cu formaţia pregătită de Edward Iordănescu. Laurenţiu Buş a părăsit gruparea locală şi s-a alăturat aseară lotului pregătit de Iordănescu Jr. în Cipru. „M-am înţeles cu Astra. Am semnat pe un an şi jumătate. Financiar e mai bine ca la Botoşani, altfel nu plecam. Mă duc în cantonamentul echipei în Cipru”, a declarat Laurenţiu Buş.

Costel Enache, antrenorul principal al FC Botoşani, a declarat că are soluţii pentru a suplini plecarea lui Laurenţiu Buş. Tehnicianul susţine că golgeterul echipei nu mai putea fi ţinut din moment ce era în ultimele şase luni de contract. „Plecarea lui Laurenţiu poate fi considerată o pierdere, însă am soluţii pentru a suplini plecarea sa. A fost dorinţa sa de a pleca. Era în ultimele şase luni de contract, iar cei de la Astra i-au făcut o ofertă avantajoasă din punct de vedere financiară pentru el. El şi-a făcut 100% datoria pentru noi”, a declarat Enache.

Potrivit impresarului Bogdan Apostu, echipa locală va primi o sumă de bani în schimbul jucătorului. „Au existat negocieri intense în ultimele zile, iar în cele din urmă Astra și Botoșani au ajuns la un acord asupra sumei de transfer... Oamenii din conducerea celor de la Botoșani sunt exemple, atât de comportament, cât și de conduită, pentru fotbalul românesc”, a afirmat Bogdan Apostu.

Laurenţiu Buş a fost un jucător cheie în angrenajul lui Costel Enache, fiind utilizat în 21 de partide din cele 22 de meciuri susţinute de botoşăneni în acest sezon al Ligii I adunând în total 1.632 de minute. Laurenţiu Buş este golgeterul la zi al FC Botoşani cu şapte goluri cu unul mai mult decât Mihai Roman.

La Astra Giurgiu, Laurenţiu Buş va avea un contract de 7.000 de euro lunar. Interesant este că gruparea locală putea activa în această iarnă o clauză prin care intra în vigoare un nou contract prin care Buş devenea al Botoşaniului până în 2021, lucru care însă nu s-a întâmplat.