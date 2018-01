Jucător croat transferat de Dinamo

« Alte stiri din categoria Sport

Dinamo a bifat un transfer important în încercarea de a prinde play-off-ul. Mijlocaşul stânga Ivan Pešić de la Hajduk Split a semnat ieri un angajament cu formaţia pregătită de Vasile Miriuţă.

Fotbalistul lui Hajduk Split va juca la Dinamo şase luni sub formă de împrumut şi va avea un contract de 9.000 de euro pe lună. În cazul în care vor fi mulţumiţi de croat, dinamoviştii care au prima opţiune de cumpărare a mijlocaşului vor plăti în vară celor de la Hajduk suma de 50.000 de euro.

Croatul dorea iniţial un salariu de 10.000 de euro pe lună, plus alte bonusuri, dar în cele din urmă a acceptat cu o mie de euro mai puţin. Pesici va lupta pentru un loc de titular în flancul stâng cu Salomao, unul dintre cei mai buni dinamovişti din anul 2017.

Conform transfermarkt.de, Pesici este cotat la 600.000 de euro. În acest sezon, Pešić a bifat 15 meciuri pentru Hajduk, 12 dintre acestea fiind în campionat şi trei în preliminariile Ligii Europa.

Pešić va deveni al patrulea jucător transferat de Dinamo în această iarnă după Daniel Popa (revenit de la FC Botoşani), Mihai Popescu şi Vlad Olteanu (ambii reveniţi de la FC Voluntari).

Vasile Miriuţă a declarat că este foarte greu în această perioadă să mai facă transferuri, având în vedere că Dinamo nici nu are un buget alocat în acest sens, dar şi pentru că jucătorii buni sunt fie sub contract cu echipele lor, fie sunt prea scumpi. „Obiectivul e să intrăm în play-off. Stăm la mâna noastră, aşa cum a fost şi în ultimele patru jocuri, când am făcut 13 puncte. Am un obiectiv de îndeplinit, cum să plec?", a declarat Vasile Miriuţă.