Iftime, mulţumit de campania de transferuri

Finanţatorul FC Botoşani, Valeriu Iftime, s-a declarat mulţumit de campania de transferuri pe care gruparea locală a făcut-o în această iarnă. Iftime susţine că lotul pe care va miza Costel Enache este mai valoros şi că toate transferurile au fost făcute cu un singur scop, calificarea în play-off. „Este cel mai important moment istorie pentru noi de a fi în play-off. Avem o şansă imensă şi trebuie să credem cu adevărat că avem cele mai grele meciuri de până acum. Pentru noi e foarte important să tratăm bine aceste patru meciuri pentru a ne califica în play-off. Jucătorii trebuie să înţeleagă că avem meciuri foarte grele şi că partidele cu Juventus şi Mediaş nu sunt câştigate dinainte”, a declarat Iftime.

Finanţatorul FC Botoşani a afirmat că a insistat foarte mult în această iarnă să transfere jucători în linia ofensivă având în vedere randamentul sub aşteptări pe care atacanţii l-au avut în primele 22 de etape, toţi atacanţii la un loc ai Botoşaniului înscriind doar un singur gol. „Am adus două vârfuri, Axente şi Golubović, care au mai multe şanse de a marca decât foştii atacanţi. E drept, a plecat Laurenţiu Buş, golgeterul nostru, pentru că a vrut să plece şi am avut o convenţie cu el, iar eu ţin foarte mult la aceste convenţii umane. A revenit însă Golofca şi mai am soluţii acolo, deci suntem acoperiţi pe acel post. L-am adus pe Vlad Achim de la FCSB, pe Florin Acsinte, care de-al nostru. Chiar am făcut o campanie de achiziţii foarte-foarte bună. În plus este posibil ca zilele acestea să mai aducem un jucător străin. Muncim mult la acest transfer şi nu vă pot da mai multe detalii, însă este un transfer spectaculos”, a afirmat Valeriu Iftime.

FC Botoşani se află după 22 de runde pe locul 5 în Liga I cu 35 de puncte, fiind la două puncte de Astra Giurgiu, care este pe locul 4, şi la un punct de Viitorul Constanţa şi Dinamo, echipe aflate pe locurile 6, respectiv 7.

În primul meci, la reluarea campionatului, FC Botoşani se va duela, la începutul lunii, februarie pe „Municipal” cu Juventus Bucureşti.